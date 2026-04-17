A la venta gran propiedad con licencia turística por más de un millón de euros en la Canal de Navarrés

El constante auge de precios que registra el mercado inmobiliario por la sobredemanda está ocasionando que el sector vuelva a registrar una actividad frenética, similar a la de otras épocas, que afecta a las propiedades de todo tipo. Ya no es solamente que la vivienda asequible -en unas mínimas condiciones- escasea, sino que en el mercado aparecen inmuebles con negocios consolidados a precios millonarios. La Alquería de Galim -un enclave histórico reconvertido en salón de banquetes que se vende por 3,5 millones de euros- es un ejemplo. Y la dinámica también llega a la Canal de Navarrés.

Así, en Chella está a la venta la casa rural el Mirador del Salto por 1,25 millones de euros. Una firma inmobiliaria de Valencia la comercializa como «un negocio turístico con licencia y rentabilidad demostrada». Y destacan que «en pleno Valle de Navarrés, frente al emblemático Salto de Chella, se alza El Mirador del Salto C.R., un conjunto de casas rurales con encanto, registradas oficialmente en la Consellería de Turismo... Con más de 20 años de trayectoria, esta propiedad combina el encanto mediterráneo con la sostenibilidad y la rentabilidad. Su orientación nordeste, su arquitectura singular y su entorno paisajístico privilegiado la convierten en una de las opciones más atractivas del turismo rural valenciano.

También añaden que «la propiedad se vende totalmente equipada, con mobiliario, decoración y equipamiento operativo, permitiendo continuar la actividad turística de forma inmediata y sin necesidad de inversión adicional». Cuenta con «20 placas solares en funcionamiento y Dos calderas de gasoil para calefacción y agua caliente sanitaria». Y comentan que «la actual propiedad ofrecerá su apoyo y acompañamiento durante los primeros seis meses tras la venta, para garantizar una transición fluida y mantener la rentabilidad del proyecto. Este apoyo incluirá orientación sobre gestión, mantenimiento, proveedores, reservas y atención al cliente». El inmueble, construido en 2010, ocupa más de 400 metros cuadrados.

Juan Ángel Navarrete montó el negocio hace 24 años: «Todo ha ido evolucionando. Tengo 62 años ya y quiero descansar. El turismo de interior en la Comunitat Valenciana ha estado y está a la sombra del ‘monstruo’ de la Costa. Y eso quema, de ahí mi intención de vender».

Masía agrícola

A su vez, también se vende la finca ecológica Heredad la Boquilla, situada en Enguera por 1,1 millones de euros. Se comercializa como «una masía rural con explotación agrícola y licencia turística en plena sierra de Enguera». Cuenta con 39 hectáreas. La propiedad ocupa un total de 600 m2 construidos.

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En el anuncio también destacan que «uno de los grandes valores de esta propiedad reside en su autosuficiencia energética y en su explotación agrícola ecológica plenamente activa. Dispone de 11.000 olivos en plena producción, de dos variedades distintas, que dan lugar a un aceite de oliva virgen extra 100% ecológico, premiado a nivel nacional e internacional».