Vaivén
Vuelven a vandalizar la foto del portavoz del PP en la sede de Xàtiva
La imagen ha sido retocada con un permanente de color negro
No es la primera vez que ocurre un episodio de este tipo
Es una situación que ya ha sucedido, de forma lamentable, otras veces. Y que sigue denotando una falta de respeto y educación por parte de algunos. La imagen de Marcos Sanchis, actual portavoz del Partido Popular en Xàtiva, que hay en la sede del carrer Botigues de la capital de la Costera ha sido de nuevo vandalizada. Esta vez, el "autor" se ha limitado a pintarle un bigote corto -muy similar al que se asocia al dictador fascista de Adolf Hitler- y a manchar uno de sus dientes. Y no es la primera vez. Así, en junio del año pasado ya ocurrió algo similar, cuando además de "tunear" la fotografía de grandes dimensiones del portavoz popular también escribieron mensajes relacionados con la dimisión de Carlos Mazón u otros "lemas" como "la figa de ta tia" o "malparits" rodedados con bocadillos típicos de historietas.
Ahora, es el turno de limpiar la "obra" realizada por algún gracioso. Desgraciadamente, episodios de este tipo suelen ocurrir de una forma cíclica. Y en sedes o imágenes que identifican a todo tipo de partidos. Y también pueden aparecer mensajes ofensivos en otros rincones de las ciudades. Uno de los ejemplos más recientes fueron las pintadas ofensivas -del tipo de "matad socialistas"- que se registaron en la ciudad de Ontinyent a finales del año pasado. Hechos que siempre hay que denunciar, pero que en muchas ocasiones es muy difícil dar con el responsable para que pague por sus actos.
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