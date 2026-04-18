Punts de vista
Colpistes i espies a Xàtiva
Amb la mort de Tejero "Xàtiva va estar a les primeres planes de tots el mitjans de comunicació. Però no era la primera vegada que els diaris relacionaven el nom de la nostra ciutat amb el d'algun militar conspirador o colpista. Ens hem de remuntar a 1977"
Ximo Corts
El passat 25 de febrer es van desclassificar els papers del 23-F i moria Tejero, l'ex tinent coronel de la guàrdia civil que va irrompre en el Congrés dels Diputats, a trets, el 23 de febrer de 1981. La televisió va transmetre el seu crit: ¡Quieto todo el mundo! Mentre molts diputats s'amagaven darrere les bancades, Gutiérrez Mellado i Adolfo Suárez s'encararen amb els guàrdies. Llavors, el del bigoti llançà el crit que passà a la història: ¡Se sienten, coño! Va morir en Alzira, on vivia amb una filla. Però el vetlatori i la incineració del seu cos es feren en dos tanatoris de Xàtiva, per conveniència de la família i d'acord amb les disposicions de la pòlissa de decessos que tenia subscrita el finat. Total: Xàtiva va estar a les primeres planes de tots els mitjans de comunicació tant estatals com autonòmics. Però no era la primera vegada que els diaris relacionaven el nom de la nostra ciutat amb el d'algun militar conspirador o colpista. Ens hem de remuntar a 1977.
El 9 d'abril d'aquell any fou legalitzat el Partit Comunista d'Espanya. La dreta reaccionària s'ho va prendre malament. L'almirall Gabriel Pita da Veiga, ministre de Marina, presentà la dimissió en senyal de protesta. Manuel Fraga afegí llenya al foc. Va dir públicament que la legalització del PCE havia estat una farsa legal i va encapçalar les protestes contra la decisió de Suárez. Els dies 11 i 12 d' abril, el general Milans del Bosch es reuní amb Fraga i li preguntà: ¿Ahora nos tenemos que mover? Fraga li contestà que tingués calma. Un incís: al PP no li semblava bé la desclassificació dels documents del 23-F; hi apareix Fraga involucrat en alguna conspiració, bé que a penes se'n parla. Però tornem al ministre dimitit. José Luis de Vilallonga publicà en 1991 un llibre titulat El Rey. Conversaciones con D. Juan Carlos I. En les seues pàgines s'esmenta una reunió celebrada a Xàtiva en 1977, en la qual s'havia conspirat contra l'ordre constitucional i fins i tot contra la mateixa institució monàrquica. L'almirall redactà una carta en què desmentia la seua participació en la reunió. Ja traspassat, la seua família enviaria la carta a Joan Carles.
Segons un periodista de La Vanguardia, la situació política durant la Transició s'avaluava sovint en trobades d'ambaixadors. En maig de 1977, el diplomàtic francès advertí als col·legues que la facció militar més franquista estava a l'Armada. En setembre, l'agregat militar dels EUA fèu als ambaixadors unes confidències que s'havien de mantenir en secret a tot preu. Els parlà d'una reunió a Xàtiva en què havien coincidit Pita da Veiga i Milans del Bosch. Els reunits havien decidit d'enviar una carta al rei mostrant llur disgust pel desgobierno y la situación económica. Avisaven Joan Carles que reemplacés Suárez, Gutiérrez Mellado i otros más. La reunió secreta s'havia celebrat aquell mateix setembre. Havia assistit la flor i nata del generalat. A més de tres exministres (Pita da Veiga, Álvarez-Arenas i Fernando de Santiago), també hi eren Milans, Coloma Gallegos, Cabeza Calahorra, González del Yerro, el general de divisió falangista Iniesta Cano i altres generals en actiu, molts d'ells amb comandament en capitanies generals (Elícegui Prieto, Merry Gordon, Campano, Prada Canillas, Fernández Posse, Manuel de la Torre, etc.).
Tenien la consigna d'anar vestits de paisà. Debateren un canvi de rumb. La majoria volia llevar el rei, titllat de traïdor. Potser algú parlà d'afusellar-lo i proclamar una república presidencialista militar. Milans, de família monàrquica, defensà una solució primorriverista: govern militar amb vistiplau del rei. ¿En quin lloc concret de Xàtiva es reuniren? Segons un guàrdia civil destinat a la comandància local, ja jubilat, hi hagué dues cites: una preparatòria al castell i altra en la finca dels Oriol y Urquijo al Pinar dels Frares, enclavament del terme xativí en la Ribera. ¿Al castell? En 1977, encara era propietat dels fills de Gregorio Molina. L'Hotel Murta també pogué ser punt de cita; un matí, la policia desallotjà el camp de futbol, la piscina i les places d'aparcament del carrer Ángel Lacalle. ¡Massa rebombori per a un conclau secret! Altres parlen de l'Hotel Vernisa, però els seus propietaris ja no conserven registres de clients de l'època. L'historiador Paul Preston dóna a entendre, en El triunfo de la democracia en España, que Tejero havia començat a ordir l'Operació Galàxia a Xàtiva en 1977, un any abans de reunir-se a Madrid amb Sáenz de Ynestrillas i altres tres oficials. ¿El del tricorni conspirant a casa nostra? Vés a saber. En fi, el seu vetlatori em va refrescar la memòria, però encara hi ha enigmes sense aclarir.
