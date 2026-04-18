La histórica pescadería del Mercat de Ontinyent renace tras dos años cerrada: "Hay mucho potencial"

Pedro Garcés es colombiano y llegó a Ontinyent hace un lustro con una vocación clara dirigida a emprender algún negocio. En 2025, abrió una pescadería en la localidad y, desde hace muy poco tiempo, ha asumido el reto de hacerse cargo del que quizás es el puesto más emblemático del Mercat Municipal de Dalt de la capital de la Vall d'Albaida: aquel que durante varias décadas pilotó exitosamente como un puntal el histórico comerciante de pescado Maties Mira, toda una institución en el sector que presidió la asociación de mercaderes de este espacio.

Mira se jubiló en el año 2024 y, desde entonces, su puesto había permanecido vacío, sin su frenética actividad habitual, tras su marcha. Pero todo duelo tiene un final y, dos años después, Garcés ha vuelto a insuflar vida a la parada, propiciando un relevo generacional hoy en día poco frecuente en los negocios tradicionales como este, ahora rebautizado con el nombre de "Mediterrani".

"Con anterioridad había dos pescaderías en el pueblo y no daban suficiente abasto. Esto se unió a la iniciativa de Natàlia Enguix (regidora de Promoción Económica y vicepresidenta de la diputación) de querer reactivar el mercado municipal", intentando reabrir paradas hoy cerradas, cuenta Pedro Garcés. El proyecto del puesto de venta de pescado ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Ontinyent a través de la oficina de Promoción Económica.

"La aceptación de la gente está siendo muy buena hasta el momento. Estamos comenzando aún el proceso de publicidad y dándonos a conocer a los clientes", explica el responsable del negocio. Garcés ve un gran "potencial" en el mercado municipal -que abre tres días a la semana- e incluso tiene pensado expandirse con la apertura de otras dos nuevas paradas (una carnicería y una panadería) en un futuro. "La plaza es un centro de negocios muy emblemático desde hace muchos años al que viene gente de varias poblaciones. En la medida en que se pueda reactivar, ampliando las paradas, tanto la gente adulta como los jóvenes comenzarán a venir porque hay buenos productos y servicios", señala.

Pedro Garcés viaja a diario a las lonjas de Santa Pola y Gandia, donde compra un pescado "muy fresco y de calidad" que ofrece a sus clientes. "Estar en las subastas ha sido para mí una experiencia nueva y muy enriquecedora", expone el mercader, que confía en que la gente "se sume" y apoye al comercio local "viniendo al mercado y comprando los productos" que en él se ofertan.

Puestos como el suyo desafían la competencia implacable de las grandes superficies. "Lo venden todo envasado, no es lo mismo. Aquí tenemos productos a la carta y al gusto del consumidor. Puedes elegir el tipo de corte (en rodajes, filete, al horno...) y personalizarlo, con un trato más cercano", vende su negocio el emprendedor.

Dinamización de recinto municipal

El Mercat municipal de Ontinyent vive un florecimiento de la actividad en los últimos meses. Este sábado, el espacio se convertirá en un festival gastronómico de productos locales en el marco del Mercado del Vino y el Embutido, una jornada que combinará degustaciones, catas, showcookings, actividades gastronómicas y música en directo. La iniciativa se intengra dentro del programa de dinamización "Dissabtes de Mercat", con el que el ayuntamiento ontinyentí busca reforzar la actividad del complejo municipal con una propuesta experiencial que pone en valor los productos de proximidad y el talento gastronómico local.

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Desde primera hora de la mañana, el mercado acogerá diferentes puestos de vino, embutidos tradicionales y propuestas culinarias elaboradas por establecimientos adheridos a la marca MOS. El Mercado Municipal de Ontinyent será el epicentro de una jornada que arrancará a las 11:00 y se prolongará hasta las 18:00 horas, con un ambiente continuo animado por música en directo y múltiples experiencias para todos los públicos. Habrá una cata de vinos de Terres dels Alforins y una demostración de corte de jamón.