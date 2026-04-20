Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dani FernándezNou MestallaIronman ValenciaMiss MundoCañizaresCaída Dani FernándezFestival de Cometas
instagramlinkedin

Ángela Fita se proclama subcampeona del ITF Zephyrhills de Florida

La tenista de Xàtiva cede en la final del torneo ante la jugadora de Estados Unidos Akasha Urhobo

La tenista de Xàtiva Ángela Fita en un partido.

La tenista de Xàtiva Ángela Fita en un partido. / Levante-EMV

Jesús Sansaloni

Xàtiva

La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda se proclamó subcampeona del torneo ITF de Zephyrhills, celebrado del 13 al 19 de abril en Florida, tras perder en la final ante la estadounidense Akasha Urhobo por 7-5 y 6-4. Fita se reencontró nuevamente con su juego y dispuso de ocasiones para doblegar a Urhobo a lo largo de toda la contienda y ante el público local en contra. Sin embargo, perdió con todos los honores en la primera ocasión que llega a una final en Estados Unidos.

Antes de llegar a la final, en semifinales la jugadora setabense tuvo un partido complicado ante la española Alicia Herrero, a la que derrotó por 6-4, 4-6 y 6-4 como en algún partido anterior. En cuartos de final se impuso a Daria Egorova por 6-4 y 6-2. Fita iniciaba el torneo venciendo a la estadounidense Kennedy Drenser-Hagmann por 6-1 y 6-4, y en segunda ronda vencía a la italiana Tatiana Pieri por 6-4 y 6-3.

La semana anterior, Ángela Fita había llegado a semifinales en el torneo Boca Ratón, celebrado también en Estados Unidos, del 6 al 12 de abril. Días después lograba, a pocos kilómetros, disputar su primera final en la cuna del tenis como es Florida.

Noticias relacionadas

Estos puntos le servirán a la tenista de Xàtiva para seguir ascendiendo puestos en el ranking mundial, ya que en estos momentos figura en el puesto 248 del mundo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dani Fernández suspende 25 minutos el concierto en el Roig Arena tras sufrir una caída durante la actuación
  2. El gran partido a tres bandas en el Nou Mestalla: un estadio de fútbol, dos torres en suelo terciario y un polideportivo
  3. Dani Fernández sufre una caída en el Roig Arena de València y se rompe los ligamentos del hombro
  4. Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
  5. El pueblo valenciano con mayor tasa migratoria: «En el colegio hay muchos niños y ya no quedan casas para alquilar»
  6. “El boom de las caravanas ya pasó, ahora son una alternativa turística consolidada”
  7. Dos auditorías de Mazón al sector público del Botànic avalan su gestión
  8. Dani Fernández, operado 'con éxito' en València tras su caída en el Roig Arena

Xàtiva recuerda la figura de Isidro Escandell con la presentación del libro de Antonio Laguna

El vino y el embutido vuelven a hacer del Mercado de Dalt de Ontinyent el epicentro del comercio de proximidad

El vino y el embutido vuelven a hacer del Mercado de Dalt de Ontinyent el epicentro del comercio de proximidad

Más de 150 personas se interesan al día en Ontinyent por el proceso de regularización de inmigrantes

Más de 150 personas se interesan al día en Ontinyent por el proceso de regularización de inmigrantes

Ángela Fita se proclama subcampeona del ITF Zephyrhills de Florida

Piden cinco años de cárcel por estafar a su consuegra en la apertura de un negocio en Xàtiva

Piden cinco años de cárcel por estafar a su consuegra en la apertura de un negocio en Xàtiva

El exgerente de Egevasa Miguel Ángel Ferri toma las riendas de Ens Uneix en Aielo de Malferit

El exgerente de Egevasa Miguel Ángel Ferri toma las riendas de Ens Uneix en Aielo de Malferit

Enguera implanta un sistema inteligente para gestionar el acceso a instalaciones municipales de forma remota y automatizada

Enguera implanta un sistema inteligente para gestionar el acceso a instalaciones municipales de forma remota y automatizada

El Genovés promueve hábitos saludables en la II Fira de la Salut

El Genovés promueve hábitos saludables en la II Fira de la Salut
Tracking Pixel Contents