Ángela Fita se proclama subcampeona del ITF Zephyrhills de Florida

La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda se proclamó subcampeona del torneo ITF de Zephyrhills, celebrado del 13 al 19 de abril en Florida, tras perder en la final ante la estadounidense Akasha Urhobo por 7-5 y 6-4. Fita se reencontró nuevamente con su juego y dispuso de ocasiones para doblegar a Urhobo a lo largo de toda la contienda y ante el público local en contra. Sin embargo, perdió con todos los honores en la primera ocasión que llega a una final en Estados Unidos.

Antes de llegar a la final, en semifinales la jugadora setabense tuvo un partido complicado ante la española Alicia Herrero, a la que derrotó por 6-4, 4-6 y 6-4 como en algún partido anterior. En cuartos de final se impuso a Daria Egorova por 6-4 y 6-2. Fita iniciaba el torneo venciendo a la estadounidense Kennedy Drenser-Hagmann por 6-1 y 6-4, y en segunda ronda vencía a la italiana Tatiana Pieri por 6-4 y 6-3.

La semana anterior, Ángela Fita había llegado a semifinales en el torneo Boca Ratón, celebrado también en Estados Unidos, del 6 al 12 de abril. Días después lograba, a pocos kilómetros, disputar su primera final en la cuna del tenis como es Florida.

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Estos puntos le servirán a la tenista de Xàtiva para seguir ascendiendo puestos en el ranking mundial, ya que en estos momentos figura en el puesto 248 del mundo.