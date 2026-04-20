El arquitecto Pablo Camarasa plantea un uso museístico para la ermita del Puig como garantía de salvación

El pasado viernes se presentó en el Antiguo Hospital de Xàtiva una nueva edición de la XXXI Romería al Puig, organizada por la Plataforma cívica que lucha desde hace décadas por la salvaguarda del monumento. En esta ocasión, el ponente invitado para recordar su historia fue el arquitecto Pablo Camarasa Carbonell, arquitecto e historiador del arte, que fue presentado por Paco Úbeda, maestro emérito y portavoz de la Plataforma Salvem el Puig, del que destacó su incansable labor como investigador del patrimonio setabense, citando entre sus numerosas publicaciones, la de Arquitectura Civil de Xàtiva, con la que consiguió doctorarse con los máximos honores.

Pablo Camarasa navegó por la historia de la ermita para llegar hasta su presente y proyectar un futuro mejor. De su ayer, postuló su nacimiento a partir de la segunda mitad del siglo XV, siendo tal vez sus promotores la familia noble de los Despuig. Tuvo una fábrica original gótica recubierta por revestimientos barrocos. Un edificio formado por una gran nave central de arcos apuntados que sostienen bóvedas cuyos nervios desembocan en claves, con escudos dedicados a Xàtiva, Valencia y la advocación religiosa mariana de la Anunciación.

Un edificio que, poco a poco, fue deteriorándose hasta su casi completa ruina en un largo proceso de lenta decadencia que lo convirtió en un edificio ruinoso a principios del siglo XX. Pero no fue para el autor, la Guerra de Sucesión, el peor momento por el saqueo perpetrado en la ciudad tras la quema de 1707, sino por el terremoto de 1748, que asoló el edificio y buena parte del cuartel del Mercado de Xàtiva, lugar donde el seísmo tumbó varias arquitecturas, y que al contrario que el resto de Xàtiva, no se realizaron obras de reparación en la ermita de un espacio inhabitado y demasiado alejado de la ciudad, que siguió languideciendo. A través de las fotos realizadas por Sarthou en los años 20, se llegó al hoy de la ermita. Un edificio en ruinas, y cada vez más deteriorado, al que hace treinta años, una plataforma cívica nacida en 1995, intentó preservar de su desaparición, reclamando la atención de los poderes públicos para conseguir la conservación y restauración del Puig, organizando para ello una serie de romerías, de la que el pasado domingo se celebró su 31 edición.

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Lucha por la preservación del edificio

Con ello, llegó el ponente a definir su día de hoy, el de la lucha por su preservación, donde agradeció la labor realizada por el arquitecto Vicent Torregrosa, que con la financiación de l' Ajuntament de Xàtiva ha conseguido recuperar sus arcos y bóvedas de crucería tal como hiciera en la Torre del Sol, o el claustro de Sant Domènech, apostando por una arquitectura de restauración, y de recomposición de elementos patrimoniales siempre que haya información para ello, en la que se puede discernir entre las características originales, y los añadidos posteriores, que a su vez plasmen las diferentes ocupaciones del edificio, y es en esa conversión de espacio habitado, donde el arquitecto proyecta el futuro del edificio, ya que para el ponente una arquitectura vacía, sin vida, ni uso social, está condenada de nuevo a repetir su historia. Por ello, planteó el reto de qué uso dar al edificio para evitar su degradación, ya sea como mirador o museo.