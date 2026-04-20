El Atzeneta puntúa ante La Nucía y sale de la zona de descenso

Duelos de rivalidad los que se vivieron en la tarde del sábado en la Tercera Federación para los equipos de la Vall d’Albaida. El Atzeneta, con la necesidad de salir del descenso, consiguió puntuar en El Regit ante La Nucía. Por su parte, el Ontinyent 1931 rompió la imbatibilidad como local del Castellonense y sumó los tres puntos para volver a ilusionarse con el playoff.

El partido disputado en El Regit, bajo un calor sofocante, dejó un encuentro de máximo respeto y pocas ocasiones. El choque arrancó con ambos equipos bien plantados y con el primer contratiempo para los nucieros, con la lesión de Pichu. El ex del Atzeneta, Gorxa, tuvo la primera llegada de peligro con un remate que atrapó Ferri. La primera ocasión “taronja” llegó por parte de Brian Triviño. A la media hora de juego, los locales reclamaron un penalti que no fue señalado. La última ocasión del primer tiempo fue para los rojillos, con un disparo desde la frontal que se marchó alto. Sin goles se llegó al descanso (0-0).

El inicio de la segunda parte estuvo marcado por otra acción polémica, con un posible penalti a favor del Atzeneta que el colegiado no señaló. La respuesta de La Nucía llegó antes de los diez minutos con un remate forzado de cabeza que no encontró portería. Las llegadas al área se sucedieron tímidamente, principalmente con juego directo por parte de ambos equipos, pero sin generar demasiado peligro. Al final de los 90 minutos, reparto de puntos (0-0). Un punto que sabe a gloria para los de Garrido, ya que les permite salir de la zona de descenso directo, aunque con un ojo puesto en la Segunda Federación por los posibles arrastres que podrían provocar un descenso adicional.

El Ontinyent 1931 celebra uno de los goles contra el Castellonense. / Ontinyent 1931 CF

A pocos kilómetros, en la comarca de la Ribera, se disputaba el partido entre Castellonense y Ontinyent 1931. Los de Roberto Bas, con una mala dinámica en las últimas semanas, estaban convencidos de poder dar la sorpresa en casa del líder. El duelo arrancó con la posesión para el Castellonense, que se encontró con un equipo visitante bien ordenado. El primer disparo de peligro fue local, con un lanzamiento de falta. Antes del cuarto de hora, los de la capital de la Vall d’Albaida abrieron el marcador con un bonito gol de Alberto Oca (0-1). La alegría duró poco, ya que el delantero del Castellonense Iker Garijo, a los 18 minutos, devolvió la igualdad (1-1).

Sobre la media hora de juego, Siscar pudo adelantar a los locales, pero su remate salió desviado. El Ontinyent 1931 volvió a ver portería, pero en posición antirreglamentaria de Iván Albert, por lo que el gol fue anulado. En los minutos finales del primer tiempo hubo un intercambio de ocasiones, con la más clara para el Castellonense, que salvó Chimo Reig bajo palos. Con el empate se llegó al descanso (1-1).

La segunda parte arrancó con un Castellonense en busca de la remontada. Winstanley primero estrelló el balón en el travesaño y, poco después, fue Andreu Vivó quien evitó su gol. El guardameta del Ontinyent 1931 volvió a aparecer para salvar a su equipo tras un buen remate de Siscar. Los de Iñaki Rodríguez insistieron y, en la segunda jugada de un córner, Murillo le dio la vuelta al marcador (2-1). El Ontinyent 1931 no perdió la fe y, dos minutos después, desde los once metros, Pedro Sempere devolvía el empate (2-2).

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El Castellonense se volcó en ataque y, en el tiempo añadido, lo aprovechó el conjunto de la Vall d’Albaida. Pedro Sempere condujo una contra para asistir a Lluís Felipe, que cerró el partido (2-3). Los de Roberto Bas rompieron en casa del líder su dinámica negativa y vuelven a soñar con entrar en el playoff.