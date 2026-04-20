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Comienzan las visitas guiadas a la exposición "Equipo Crónica. Crònica d’un temps"

La primera tendrá lugar el 26 de abril y será a cargo del comisario de la exposición, Pablo Camarasa

La muestra ha recibido un total de 4.389 visitas en sus dos primeras semanas

La primera visita guiada a la exposición del equipo Crónica lugar el 26 de abril y será a cargo del comisario de la exposición, Pablo Camarasa

La primera visita guiada a la exposición del equipo Crónica lugar el 26 de abril y será a cargo del comisario de la exposición, Pablo Camarasa / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Xàtiva

Xàtiva pone en marcha las visitas guiadas a la exposición Equipo Crónica. Crónica de un tiempo. La primera tendrá lugar el próximo domingo 26 de abril y estará a cargo del comisario de la exposición, Pablo Camarasa. La actividad incluye un recorrido por los dos espacios expositivos, el Espai Cultural Sant Domènec y el Museu de Belles Arts – Casa de l’Ensenyança, con inicio a las 10.00 horas desde Sant Domènec y una duración aproximada de una hora y quince minutos.

Las reservas, gratuitas y con un límite de dos plazas por persona, se podrán realizar a partir de mañana a las 10.00 horas a través de la web xativaturismo.com. La visita está dirigida a público joven y adulto y cuenta con un aforo máximo de 40 personas.¡

VISITAS REGISTRADAS

La exposición Equipo Crónica. Crónica de un tiempo ha registrado un total de 4.389 visitas durante sus dos primeras semanas de apertura, confirmando el interés del público por esta propuesta cultural que se desarrolla en Xàtiva y que cuenta con una colección de más de 50 piezas de este colectivo, convirtiendo la muestra en la más grande de la última década.

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La exposición se podrá disfrutar hasta el 26 de julio. La muestra, compuesta por medio centenar de obras repartidas en Sant Domènec y el Museo de Bellas Artes, fue inaugurada en marzo tras una larga e intensa labor de recopilación en la que han participado más de 20 coleccionistas privados

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