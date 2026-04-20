La editorial Ulleye rescata del olvido al pintor Ramón Simarro Oltra

El pasado sábado se presentó en el Salón de la Mancomunitat de Municipios de la Costera-La Canal sita en el Antiguo Hospital de la Plaça de la Seu, la biografía pictórica de Ramón Simarro Oltra(1819-1855), escrita por Antonio López Alemany, médico oftalmólogo, profesor y director de la editorial Ulleye.

Para su presentación contó con la ayuda de dos colaboradores de la obra en la recreación del contexto de la vida del pintor. Por un lado, el doctor en historia contemporánea, Germán Ramírez Aledón, y por otro, el doctor en historia del arte, Vicente Gabriel Pascual Montell. Previamente, José Luís Gijón, alcalde de Cerdà, y presidente de la Mancomunidad de Municipios, felicitó al autor por el trabajo realizado y presentó el salón de la Mancomunitat, como un espacio abierto siempre a eventos culturales de los pueblos de la comarca.

La biografía de Ramón Simarro ha contado con numerosos colaboradores. Vicente Gabriel Pascual, profesor de la Universitat de Valencia, recrea el ambiente pictórico en que se crió Ramón, y como su mercado estuvo orientado hacia la decoración y el retrato de una burguesía laica cada vez más potente. Albert Ferrer, también docente universitario, nos detalla cómo su pintura evolucionó a caballo entre la tradición y la modernidad de un autor que busca su mercado fuera del ámbito eclesiástico.

María José Gadea, del museo de Bellas Artes de Gravina, reconstruye el ambiente artístico de su etapa en Alicante. Germán Ramírez Aledón, experto en el primer liberalismo del siglo XIX, detalla el convulso contexto político que le tocó vivir, en un país a caballo entre el absolutismo y liberalismo, y los directores de la Fundación del legado Luís Simarro, narran cómo se gestó la Fudación Simarro en 1927, y cómo se preservó su legado hasta sus días, cumpliendo las disposiciones testamentales del Dr Simarro (1825-1921), el médico neurólogo, psiquiatra y primer catedrático de psicología experimental en la Universidad Central de Madrid, único hijo de Ramón Simarro y Cecilia Lacabra, que luchó por el matenimiento de todo la documentación epistolar y obra pictórica y literaria de los Simarro, y que gracias a la Fundación, se ha preservado hasta nuestros días, lo que ha permitido al doctor Antoni López, redactar una profunda completa biografía con la voz del protagonista en base al análisis de su abundante correspondencia.

Tragedia familiar

Tras las pertinentes contextualizaciones y el análisis de la proyección de los Simarro hasta nuestro días, Antonio López, se adentra en la vida de Ramón Simarro Oltra, un hijo de canteros afincado en Novetlè, que intentó como Ribera abrirse camino en el difícil mercado pictórico, pero en el del Barroco, sino del siglo XIX. Nacido en novetlé en 1819, se trasladó de bien joven a vivir en Xàtiva con su familia. Su formación se inició en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de València, donde poco a poco, se convirtió en retratista de la burguesía del momento. Realizó trabajos decorativos en la el palacio de Ruiz Alarcón de Xàtiva, y ganó un concurso de pintura de la Sociedad de Amigos del País, con un retrato de Isabel II, luego continuó su formación en Alicante y Roma, para volver a Xàtiva, y morir a los 36 años, desencadenando una tragedia familiar, con el suicidio de su esposa, y la orfandad de Luís, a la postre el gran garante de la obra de su padre, que ha permitido, incorporar a la publicación todo el catálogo de la obra conocida de Ramón Simarro Oltra, así como toda la correspondencia que mantuvo con la familia.

Quiso el autor dejar constancia de la importancia de la preservación del legado, de hijos que se convierten en devotos de los padres, y realizó Luís, todo un ejercicio de recuperación de la memoria de su progenitor, cuando desgraciadamente como suele pasar, lo único que suele interesar a los hijos es la preservación de los bienes económicos, lanzando a perder los patrimonios documentales, y puso además a disposición de los investigadores todo un archivo de obras y documentos, que pueden servir para que otros historiadores sigan profundizando en otros detalles de una potente biografía, que ahora merece tener una calle tanto en Xàtiva como en Novetlè, que ya dispone de un tramo rotulado como el de pintor Simarro, pero del que ahora se sabrá explicar con mucho más detalle, quién fue.