Enguera implanta un sistema inteligente para gestionar el acceso a instalaciones municipales de forma remota y automatizada

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha financiado el desarrollo de un sistema inteligente y para el control de accesos en instalaciones municipales de Enguera, que ya se ha implementado con éxito en la Casa de la Cultura, un edificio histórico que alberga, entre otros servicios, la biblioteca, salas de reuniones y actos, así como el museo etnológico de la localidad.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, se ha reunido con la corporación municipal, encabezada por la alcaldesa de Enguera, María Matilde Marín, para conocer esta iniciativa, desarrollada con el apoyo del programa Territorios Innovadores. Este programa, impulsado por la Dirección General de Innovación, tiene como objetivo fomentar la I+D+i aplicada al ámbito municipal.

El proyecto, que ha recibido 21.500 euros de ayudas públicas, ha permitido desplegar un sistema de control digitalizado de accesos que facilita la reserva remota de espacios y la apertura automatizada de puertas, según ha explicado la consellera. Gracias a este sistema se ha eliminado el uso de llaves físicas y se ha simplificado la gestión de turnos, horarios y autorizaciones, que hasta ahora realizaba el personal municipal.

Para Marián Cano, este desarrollo tecnológico es “un claro ejemplo” del potencial de la digitalización para mejorar los servicios públicos. “Los vecinos y vecinas de Enguera y su tejido asociativo disponen ahora de un método mucho más cómodo para reservar y acceder a las instalaciones municipales, al tiempo que el consistorio gana también en eficiencia operativa”, ha resaltado.

El sistema implantado en Enguera no solo permite la reserva online de espacios por franjas horarias, sino que automatiza la apertura de puertas mediante la lectura de un código QR que se genera tras el registro de la solicitud por parte del usuario.

Impulso a la innovación municipal

La iniciativa responde al compromiso del Consell de impulsar la innovación con un enfoque territorial, a través de un programa específico de ayudas dirigidas a entidades locales, que este año cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros. “Queremos llevar la innovación a todos los consistorios de la Comunitat Valenciana, independientemente de su tamaño”, ha añadido la consellera.

Por su parte, la alcaldesa de Enguera ha subrayado el éxito de este proyecto piloto, que ha optimizado la gestión de los espacios de la Casa de Cultura, incrementando su disponibilidad para actividades comunitarias y reforzando, además, su papel central en la vida cultural del municipio.

“La automatización de turnos y horarios garantiza que el salón de actos, la biblioteca o la sala de reuniones estén libres cuando corresponde, evitando posibles solapamientos, y permite que el personal pueda dedicar menos tiempo a tareas administrativas”, ha destacado Marín.

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El proyecto s circunscribe, por ahora, a este edificio histórico, si bien el consistorio contempla la posibilidad de extenderlo a otras instalaciones municipales, como el museo arqueológico o los centros deportivos, e incluso incorporar nuevas funcionalidades como el conteo de aforo, la gestión remota de espacios o sistemas de pago integrados.