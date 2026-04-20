El exgerente de Egevasa Miguel Ángel Ferri toma las riendas de Ens Uneix en Aielo de Malferit

El partido municipalista Ens Uneix oficializó este domingo su expansión en la Vall d'Albaida con la presentación de la nueva agrupación local Aielo Ens Uneix, un proyecto que nace coordinado por Miguel Ángel Ferri Llopis. El acto, celebrado en un almuerzo de hermandad que ha reunido decenas de alcaldes, alcaldesas, regidores, regidoras y simpatizantes de toda la comarca, ha servido para dar a conocer el tándem que encabezan el propio Ferri y Laura Vicent Martínez.

Los líderes de la nueva agrupación han sido apadrinados por el secretario general de la formación y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix. En este sentido, el nuevo coordinador, Miguel Ángel Ferri, aporta una trayectoria de más de 20 años en la gestión pública, donde destaca su etapa de tres años como Director-Gerente de Egevasa y su papel como Director de Área en Divalterra. Dentro de su especialización en políticas de ocupación, Ferri ha ejercido como técnico en Labora (antiguo Servef) y también ha estado al frente de la dirección de varios programas de formación y trabajo en ayuntamientos como los de Ontinyent, Canals o Alcoy.

Durante su intervención, Ferri ha explicado que su propósito es "trabajar por nuestro pueblo y nuestra comarca de la manera que Ens Uneix ya lo hace en Ontinyent, El Palomar o Bufali, huyendo de la crispación que no aporta nada y apostando por ideas constructivas".

"Un proyecto vivo"

Por su parte, Jorge Rodríguez ha subrayado que la puesta en marcha de esta delegación "demuestra que el municipalismo es un proyecto vivo y necesario para que los pueblos tengan la fuerza que merecen". Enguix ha añadido que la unión de alcaldes, alcaldesas, regidoras y regidores independientes de la comarca permite "ocupar espacios de decisión real donde el que importa no son las siglas, sino el bienestar de cada vecino de la Vall d'Albaida".

Miguel Ángel Ferri cerró el encuentro haciendo un llamamiento a la población de Aielo de Malferit: "Todo aquel que quiera sumarse a trabajar por su pueblo, aquí tiene las puertas abiertas, sin ningún tipo de obligación, simplemente con la intención de proponer para tener un Aielo mejor".

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El evento también ha servido para continuar con la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la reforma de la Ley Electoral Valenciana, que busca reducir el umbral de representación del 5% al 3% para garantizar que la voz de más ciudadanía esté representada en las instituciones.