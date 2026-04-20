El Genovés promueve hábitos saludables en la II Fira de la Salut

El Genovés celebra el próximo sábado, 25 de abril, la II Fira de la Salut, un evento que contará con talleres y exhibiciones desde las 10 horas en la plaza de la Inmaculada. La primera edición tuvo lugar hace dos años y desde el ayuntamiento afirman que "después del éxito" de esa primera celebración, "se ha querido apostar por una nueva celebración de la Fira que promueva hábitos de vida saludables, la prevención de enfermedades como el cáncer, la diabetes y el HTA y el fomento de la actividad física".

En la II Fira de la Salut del Genovés también se instruirá a los visitantes en aspectos para saber afrontar situaciones de emergencia. Para ello, se contará con un estand de primeros auxilios que ofrecerá información al respecto.

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En esta segunda edición de la feria, destaca, como novedad, la presencia de un estand dedicado a la Salud Pública con la realización de talleres, entre ellos uno sobre el correcto lavado de manos. La feria se clausurará con una exhibición del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA). Por la tarde, actuará el grupo musical setabense The Handmakers y se representará la obra "Caos" en el Auditori Municipal, poniendo fin con ello a la II Fira de la Salut del Genovés.