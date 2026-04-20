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Javier García Paños reúne a exdirigentes falleros con los que compartió mandato en la JLF de Xàtiva

Representes de las comisiones durante los 12 años de su presidencia se citan en una comida en un restaurante setabense para recordar momentos compartidos

Javier Gª Paños y representantes falleros en el encuentro celebrado en Xàtiva.

Javier Gª Paños y representantes falleros en el encuentro celebrado en Xàtiva. / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Xàtiva

El expresidente de la Junta Local Fallera (JLF) de Xàtiva Javier García Paños reunió el pasado sábado en una comida a representantes de las comisiones falleras de la ciudad con los que compartió mandato en los años en los que estuvo al frente de la entidad fallera setabense. Paños presidió la JLF durante 12 años, del 2003 al 2015, y es el presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo.

Al encuentro, una comida celebrada en el restaurante Ca Conxa de Xàtiva, asistieron más de una treintena de personas, entre representantes de las juntas ejecutivas de la JLF en los años de presidencia de Paños, presidentes y presidentas de las comisiones y representantes falleros de las 19 fallas de la ciudad que ejercieron algún cargo durante aquellos años. Paños ha compartido el encuentro a través de su perfil en redes sociales, con una fotografía con los asistentes y con un escrito en el que expresa la unión y la amistad que se mantiene entre ellos años después de aquella etapa y agradece la presencia al encuentro. “Hace unos años comenzó una amistad en la que cada uno, desde las diferentes comisiones y junto a la junta ejecutiva de la Junta Local Fallera de la ciudad, aportamos el trabajo y la dedicación para que nuestras tradiciones perduren siempre en el tiempo de generaciones en generaciones. Un placer compartir momentos con amigos, donde una amistad que comenzó por aquellos tiempos, perdure años tras años”, expresa Javier Gª Paños.

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