Más de medio millar de mujeres participan en Anna en el XXIII Encuentro Tyrius de la Canal, la Costera y la Vall d'Albaida

El municipio de Anna vivió el pasado sábado 18 de abril una jornada histórica con la celebración del XXIII Encuentro Tyrius de las comarcas de La Canal de Navarrés, La Costera y La Vall d’Albaida, que reunió a más de 550 mujeres en un ambiente de convivencia, tradición y hermandad.

La jornada comenzó a las 9:30 horas con la recepción en la Plaza de la Palanqueta. Posteriormente, las asistentes disfrutaron de un almuerzo de bienvenida amenizado por el grupo “DolçAnna”, que puso música y ambiente festivo al inicio del encuentro.

Entre las 11:00 y las 12:30 horas, se realizaron visitas guiadas al Castillo Palacio de los Condes de Cervellón y al casco antiguo de la Villa de Anna, acompañadas nuevamente por el grupo “DolçAnna”. Además, se habilitó un servicio de autobús lanzadera para que las participantes pudieran conocer el Lago de la Albufera de Anna, uno de los principales atractivos naturales del municipio.

A las 12:30 horas tuvo lugar una misa en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, tras la cual se celebró un pasacalle y baile en la Plaza del Surtidor, reforzando el carácter festivo y participativo del encuentro.

La jornada culminó con una comida de hermandad a las 14:30 horas en el Pabellón Polideportivo, poniendo el broche final a un día marcado por la convivencia entre asociaciones de 24 municipios.

La cita incluyó una parada en la iglesia de Anna, con la celebración de la misa. / M.M:

El evento contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero; la secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzá; la directora general de Igualdad, Davinia Bono; la diputada de Servicios Sociales, Imma González; y el alcalde de Anna, Miguel Marín, además de numerosos alcaldes y concejales de las localidades participantes.

Durante sus intervenciones, tanto la presidenta de Tyrius Valencia como la presidenta de Tyrius Anna, junto a la vicepresidenta de la Generalitat, pusieron en valor el papel fundamental de las amas de casa en la sociedad y su contribución diaria.

Una jornada frenética

Por su parte, el alcalde Miguel Marín destacó “la gran actividad de estas asociaciones y su constante predisposición a hacer pueblo”, subrayando además que Anna vivía “uno de los días más importantes del año” al acoger este encuentro de germanor, coincidiendo con la celebración del medio año de las fiestas de Moros y Cristianos, que este año conmemoran su 50 aniversario.

El acto finalizó minutos antes del inicio de la tradicional “entraeta” de Moros y Cristianos, integrándose así en una jornada festiva completa que llenó las calles de Anna de ambiente, alegría y participación.

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El alcalde concluyó señalando que “fue un gran día para Anna. Las calles rebosaban de gente, alegría y unión. Se veía en las caras de todos”.