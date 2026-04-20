Mònica Oltra debatirá sobre ética con alumnos de Filosofía del IES Doctor Simarro

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mònica Oltra participará este viernes en un debate con alumnos de Filosofía de la IES Doctor Simarro de Xàtiva. El acto tendrá lugar en el salón de actos del centro a las 11 horas y responde a su agenda personal, no a un acto institucional derivado de su reciente anuncio de querer presentarse por Compromís a las elecciones municipales de 2027 para aspirar a la alcaldía de València.

La actividad ha sido promovida desde el Departamento de Filosofía del IES Simarro, y está a cargo de los profesores Rafel Carril y Josep Ignasi Benito. Ha sido invitada a presidirlo la primera teniente de alcaldía de Xàtiva, Amor Amorós. Es un acto docente del centro, no abierto al público.

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Según explica Benito, «será un debate sobre justicia ética en el País Valenciano abierto a abordar cuestiones de actualidad como la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), el precio de los alquileres, el aumento del coste de la vida o cuestiones como inclusión, igualdad, discapacidad, migraciones...». Es un acto lectivo, por lo cual los organizadores han depositado casi todo el peso de las preguntas y las interacciones con la invitada en manos de los alumnos. Se ha seleccionado estudiantes de Educación en Valores Éticos y Cívicos (EVEC) de 4º de la ESO y de la optativa de Filosofía del mismo curso, que serán los que moderan y dinamizan el debate con Mònica Oltra, añade Benito.