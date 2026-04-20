Natàlia Enguix (Ens Uneix): "El Consell del PP debería aportar a un proyecto tan importante como el Centre Raimon de Xàtiva"

La vicepresidenta de la Diputación de Valencia y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha vuelto a marcar distancias con sus socios del PP al cuestionar la decisión del Consell de retirar su apoyo económico al Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) de Xàtiva.

"No nos parece bien la retirada de la aportación económica a la recuperación del monasterio de Santa Clara y a la creación del Centre Raimon. Son dos elementos fundamentales para la ciudad de Xàtiva y para la cultura valenciana, y prueba de ello es que hemos sido la primera administración que vamos a aportar 1 millón de euros a la rehabilitación del monasterio y a la creación del CRAC", ha declarado Enguix en una entrevista concedida a TV3.

La citada inyección de la corporación provincial ha permitido desbloquear las obras del futuro equipamiento cultural, que previsiblemente se iniciarán en el mes de agosto. "Gobernamos en la diputación con el PP, pero somos un partido progresista y desarrollamos nuestras políticas con total libertad", ha incidido la vicepresidenta, que atribuye la medida adoptada por los populares en relación al Centre Raimon a que "todo lo que tenga que ver con el catalanismo les genera cierto rechazo".

Enguix considera que el proyecto diseñado por los arquitectos Ramón Esteve y Carlos Campos es "muy ambicioso" y sostiene que la Generalitat "debería ser quien aportara una parte muy importante" de los 10 millones de euros en que se estima la inversión. "Espero que se llegue a un acuerdo y que se pueda renegociar el presupuesto. Entiendo que el coste es muy elevado, pero hace falta una renegociación por parte del gobierno de la Generalitat junto al Ayuntamiento de Xàtiva. Confío en que sea una realidad y se consiga que la Generlaitat haga una aportación a un centro tan importante como el Raimon, referente cultural en el País Valencià. Raimon tiene derecho a tener un centro de interpretación como otras figuras destacadas en la cultura valenciana y española", ha mantenido en la entrevista la portavoz de Ens Uneix.

Críticas también al Botànic

Enguix también ha sido crítica con el gobierno del Botànic, puesto que en cinco años desde la compra del monasterio por parte del consistorio setabense en 2018 "solo aportó 400.000 euros al proyecto". Una suma que contrapone al millón de euros que va a aportar la diputación en esta legislatura, que va permitir que comiencen los trabajos y que el CRAC "empiece a ser una realidad".

En la misma publicación de TV3, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, sostiene que la decisión de la Generalitat de desligar los fondos destinados a la rehabilitación de Santa Clara del Centre Raimon "no tiene sentido", puesto que el proyecto contempla el acondicionamiento de una sala de conciertos, de espacios de trabajo y de diferentes salas para albergar el contenido cultural para el que se ha concebido. En cualquier caso, Cerdà indica que el ayuntamiento está buscando recursos para suplir la falta de financiación del gobierno autonómico. En ese sentido, ve "predisposición" del Minsiterio de Cultura tras mantener una reunión reciente en torno a este asunto.

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El Ayuntamiento de Xàtiva va a presentar alegaciones contra la resolución de la Generalitat que le insta a devolver 400.000 euros destinados hasta ahora a las obras previas del CRAC en Santa Clara. El plazo para hacerlo expira el 25 de abril. El consistorio no se plantea de momento acudir a los tribunales, puesto que primero quiere comprobar el recorrido que tiene su reclamación. Fuentes municipales consideran que la misma está "bien fundada" y creen que puede salir adelante, puesto que la decisión "corresponde a un cambio claro de criterio político", continúan. Desde la corporación están pendientes de si la Generalitat mueve ficha en relación a la redacción del nuevo convenio para financiar la rehabilitación de Santa Clara, un paso confirmado por la Conselleria de Presidencia recientemente.