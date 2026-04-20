El Olímpic gana al Calpe y mantiene las opciones de promoción de ascenso

El CD Olímpic de Xàtiva mantiene vivas sus opciones de disputar la promoción de ascenso tras imponerse este pasado sábado al CFUD Calpe (2-3) en un encuentro correspondiente a la jornada 28 de la Lliga Comunitat. La victoria, unida al empate entre l’Olleria y el Torrevieja (2-2), permite al conjunto setabense situarse a un solo punto de la tercera plaza a falta de dos jornadas.

El técnico del Olímpic, José Manuel Rueda, ha valorado positivamente el resultado tras un partido que calificó de exigente: “Contento con la victoria, contento por cómo se dio el último tramo del partido, porque al final, la cara que dimos en todos los momentos fue de querer conseguir los tres puntos”.

El conjunto setabense afrontaba el choque conociendo el resultado de Torrevieja, circunstancia que marcó el contexto competitivo. “Sabiendo el resultado que se había dado en l’Olleria con Torrevieja, que al final fue una sorpresa para todo el mundo”, explicó el técnico, quien subrayó que este tipo de resultados evidencian que “los partidos se tienen que jugar y no hay que dar nada por hecho”.

El encuentro comenzó con igualdad, aunque el Olímpic logró adelantarse antes del descanso gracias al gol de Tobías en el minuto 35 (0-1). Tras el paso por vestuarios, el Calpe reaccionó y dio la vuelta al marcador. Pese al revés, el equipo de Xàtiva volvió a igualar el partido mediante Sergio García Giner en el minuto 79, antes de que Miguel Aracil anotara el definitivo 2-3 en el minuto 90, culminando un desenlace marcado por la alternancia en el marcador.

Rueda ha reconocido que su equipo pudo cerrar el partido con anterioridad: “Pudimos matar el partido mucho antes, porque en la segunda parte tuvimos tres o cuatro ocasiones muy claras”. En ese sentido, también señaló acciones polémicas: “Vimos claramente que podían haber sido situaciones de penalti a Giancarlo y a Nico Cabanes”.

El entrenador incidió en la necesidad de mejorar en acciones defensivas, especialmente a balón parado: “No podemos permitir que, si queremos seguir compitiendo hasta última hora, no podemos regalar dos goles a balón parado”. Aun así, destacó la capacidad de reacción del equipo: “La capacidad que tiene el equipo ahora mismo de reacción en la segunda parte nos está viniendo muy bien”.

Tras esta jornada, el Torrevieja ocupa la tercera posición con 51 puntos, mientras que el Olímpic es cuarto con 50. En la próxima jornada, el conjunto setabense recibirá al Mutxamel en La Murta, mientras que su rival directo visitará al Novelda. El técnico setabense ha insistido en la importancia de mantenerse en la lucha: “Hay que llegar hasta la última jornada con opciones”, y ha hecho un llamamiento a la afición para el próximo encuentro en casa: “Que vengan y que nos apoyen. Sería bonito que los jugadores se encontrasen con un ambiente favorable”.

L’Olleria y Benigànim

L’Olleria arrancó un empate a dos ante el Torrevieja, en un encuentro con una primera parte trepidante en la que se anotaron los cuatro goles. Los alicantinos se adelantaron a los seis minutos de juego, pero Tormo empataba en el 11. En el minuto 17 el Torrevieja hacía el segundo de penalti y antes del descanso Jairo hacía el 2-2 para l’Olleria. El marcador se mantuvo en la segunda parte.

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El Benigànim, por su parte, cayó derrotado por 4-2 en su visita al Mutxamel. Consuelo adelantó a los de la Vall d’Albaida, pero los locales empataron. En la segunda parte el Benigànim hacía el segundo por medio de Josep, pero el Mutxamel remontó con tres goles más.