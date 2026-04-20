Piden cinco años de cárcel por estafar a su consuegra en la apertura de un negocio en Xàtiva

Ya lo dice el refranero popular español: "No te puedes fiar ni de tu sombra". Aunque la frase no tiene un autor conocido, sí resume la sabiduría popular. Y es que con dinero de por medio es muy fácil que alguien intente engañarte. Es lo que ocurrió a una mujer en Xàtiva, que fue estafada por su consuegra en la apertura de un negocio ficticio de restauración. Denuncia que llegó a perder 54.000 euros y la presunta autora de los delitos se enfrenta a una posible pena de cinco años de cárcel.

El juicio tendrá lugar el próximo miércoles a las 10 de la mañana en la ciudad de la Justicia. Desde el TSJ exponen que "la Fiscalía solicita inicialmente una pena de prisión de cinco años por un delito de falsificación de documento mercantil en concurso con un delito de estafa para una mujer a la que acusa de engañar a su consuegra en la tramitación de un negocio de restauración".

"La procesada entabló amistad con la víctima en mayo de 2019 al ser la madre de la novia de su hijo. La encausada se valió de un trastorno que padecía la mujer para hacerle creer que serían socias en un negocio de hostelería, por lo que le pidió dinero para pagar el traspaso del local en Xàtiva, domicilió facturas a la cuenta de la víctima y contrató un préstamo a cuenta de la perjudicada, lo que le causó un perjuicio económico de más de 54.000 euros", prosiguen las mismas fuentes.

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Y añaden que "la mujer plagió la firma de la víctima y empleó sus datos para contratar el teléfono o la alarma".