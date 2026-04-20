La tierra tiembla en Vallada y Ontinyent: ¿Alguien ha notado algo?

Todo ha ocurrido durante la pasada noche. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado dos terremotos en las poblaciones de Vallada y Ontinyent. Y parece ser que en este casi se lo han notado los vecinos de las poblaciones afectadas. "Acabo de notar un terremoto o temblor fuerte en Ontinyent sobre la 01:52. ¿Alguien ha notado algo?", escribe un vecino de la capital de la Vall d'Albaida en la red social Facebook. En localidades cercanas, como Aielo de Malferit, también se ha dejado sentir el pequeño movimiento sísmico.

Sin embargo, el terremoto registrado en Vallada ha sido más fuerte. Así, los datos oficiales constata que se ha alcanzado una magnitud de tres grados en la escala Richter a la 1:52 de la mañana y a tres kilómetros de profundidad. En Ontinyent, por su parte, se constata un pequeño terremoto de 1,5 grados en la escala Richter a las 2:13 de la mañana y a dos kilómetros de profundidad. Ambos movimientos sísmicos se han detectado en un pequeño lapso de tiempo.

¿Qué es un terremoto?

No es la primera vez que se localizan este tipo de fenómenos en la Vall d'Albaida. Aunque sí es más raro que se solapen en un periodo corto de tiempo o que -como parece el caso- sean notados por la población. EI IGN aclara en su página web que "un terremoto consiste en la liberación repentina de la energía acumulada en la corteza terrestre en forma de ondas que se propagan en todas direcciones".

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"El punto donde un terremoto se inicia se denomina foco o hipocentro y puede estar a muchos kilómetros hacia el interior de la tierra (máximo unos 675 kilómetros, límite elástico de ruptura del material). El punto de la superficie encima del foco se denomina epicentro". Los expertos también exponen que las cotas alcanzadas en los terremotos de Ontinyent y Vallada -1,5 y tres grados en la escala Richter- son muy débiles, por lo que es raro que sean notadas por la población.