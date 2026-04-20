El vino y el embutido vuelven a hacer del Mercado de Dalt de Ontinyent el epicentro del comercio de proximidad

El vino y el embutido fueron protagonistas este pasado sábado 18 de abril de una nueva edición del ciclo “Dissabtes de Mercat” en el Mercat de Dalt de Ontinyent, convirtiendo este espacio en epicentro del comercio de proximidad. Centenares de personas participaron en la iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent con la colaboración de asociaciones y profesionales de los sectores comercial y gastronómico, que combinó degustaciones, catas de vinos, música en directo y promoción del producto de proximidad a lo largo de toda la jornada.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, destacaba la importancia de este tipo de acciones para continuar impulsando el Mercado Municipal, exponiendo que “el Ayuntamiento de Ontinyent está muy interesado en que el mercado tenga mucha difusión, que la gente venga y conozca el mercado, un mercado de proximidad con productos de calidad y de confianza. En esta ocasión hemos puesto el foco en el vino y el embutido, que han sido los productos estelares. Desde el Ayuntamiento trabajamos todos los días para intentar que nuestro comercio funciono cada vez mejor, que la gente confíe en el Mercat de Dalt y, sobre todo, que vengan, que lo conozcan y que compran aquí”.

600 raciones de arroz al horno

El presidente de la Associació d'Hostelers de la Vall d'Albaida (Ahval), José Seguí, ha hecho también un balance positivo de la jornada, destacando la respuesta del público y el buen funcionamiento de la organización, así como la buena acogida de las propuestas gastronómicas preparadas para el acontecimiento. Seguí explica que sábado se sirvieron alrededor de 600 raciones de arroz al horno y más de 1.000 tapas de las seis variedades preparadas para la ocasión, “unas cifras que confirman la buena acogida de la propuesta y el interés del público por este tipo de iniciativas”.

Por su parte, desde Comerç IN, la presidenta de la asociación Ana Ferrero ponía en valor la importancia de la iniciativa para el sector carnicero y la promoción del producto local, exponiendo que “es una iniciativa importante porque ha permitido poner en valor un producto propio como es el embutido, junto con las bodegas. Se ha creado un espacio para darle protagonismo y recordar que tenemos un embutido que solo se puede comprar aquí”.

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Finalmente, desde el colectivo de comerciantes del Mercado Municipal, Rosa Castelló coincidía también al destacar el carácter positivo de la jornada. En este sentido, señalaba que “estas iniciativas siempre suman y son bienvenidas, ayudan a dinamizar el mercado. Estamos contentos y esperando la próxima edición de ‘Sábados de Mercado’”, concluía.