Xàtiva recuerda la figura de Isidro Escandell con la presentación del libro de Antonio Laguna

Xàtiva vivirá esta semana una intensa agenda cultural con dos actividades destacadas que combinarán divulgación histórica y recuperación de la memoria democrática. Este miércoles, 22 de abril, a las 18 horas, la Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura acogerá la presentación del libro “Isidro Escandell Úbeda: el sembrador de ideas”, del historiador Antonio Laguna Platero y editado por la Institución Alfons el Magnànim de la Diputación de Valencia. El acto contará con la presencia del alcalde de la ciudad, Roger Cerdà, y con la asistencia de la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, además de la presencia del autor.

La obra recupera la figura de Isidro Escandell, un referente del socialismo valenciano, destacado por su compromiso con la igualdad y la libertad, así como por su labor en la formación política y cultural del proletariado. El libro pone en valor la trayectoria de un personaje clave que sufrió la represión tras la Guerra Civil, siendo condenado a muerte en el año 1940.

Antonio Laguna Platero es un historiador con una extensa trayectoria académica e investigadora. Ha sido profesor titular en la Fundación Universitaria CEU San Pablo, en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universitat de València. Está especializado en Historia de la Comunicación y ha publicado una gran cantidad de trabajos de investigación, entre artículos académicos y monografías.

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Una mirada a la figura de Violant d'Hongria

Por otro lado, mañana martes, 21 de abril, a las 19:30 horas la sala multiusos de la Biblioteca acogerá una nueva edición del ciclo “Encuentros en la Biblioteca”, con la charla “Violant d’Hongria, una dona empoderada a la baixa edat mitjana”, a cargo de Antoni López i Alemany. La conferencia profundizará en la figura de la reina Violant d'Hongria, quien desempeñó un papel activo en la gobernanza de la Corona de Aragón y se convirtió en una consejera de confianza para Jaume I. Su presencia en episodios clave de la historia, incluyendo su visita a Xàtiva, pone de relieve su importancia política y personal en el contexto medieval.