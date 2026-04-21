Un conductor pierde el control de su coche, lo vuelca y acaba chocando contra otros vehículos en Ontinyent

Un accidente del que, de momento, se desconocen las causas. Un conductor volcó ayer su vehículo en la calle l'Ereta de Ontinyent tras coger una curva a gran velocidad. También causó daños en otros dos utilitarios estacionados de forma correcta en la vía pública.

El incidente tuvo lugar ayer, lunes 20 de abril, a las 19:55 de la tarde. Efectivos del Consorci de Bombers y la Policía Local de Ontinyent fueron desplazados tras recibir el pertinente aviso. Todo apunta a que el conductor iba a gran velocidad tras girar por la calle José Simón Marín y cruzar Martínez Valls. Acabó perdiendo control y volcando en la calle de l'Ereta.

Los agentes de la Policía Local seguramente sometieron al conductor implicado a la prueba de alcohol. Sin embargo, desde Jefatura se han negado a confirmar si dio positivo y han explicado que el episodio ya se está investigando por parte del juzgado. De momento, se desconoce la identidad de la persona que iba a los mandos del coche y sí dio positivo en la prueba del alcoholímetro. Tampoco se sabe si hay más personas implicadas en lo sucedido.

La espectacularidad del accidente ocasionó que se congregara mucha gente alrededor del vehículo implicado. Tal y como se puede ver en las imágenes que acompañan a la noticia, fueron los bomberos los que empujando en grupo pudieron poner el vehículo en su posición natural.

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Desde el Consorci de Bombers han explicado que "actuaron dos dotaciones de bomberos de Ontinyent, finalizando los trabajos a las 20:49 horas tras recibir la primera alerta a las 19:55 horas. A la llegada de los bomberos la persona implicada estaba saliendo por su pie del vehículo. Los bomberos estabilizaron el coche y posteriormente lo volvieron a la posición de 4 ruedas e hicieron limpieza de calzada".