Más de 60 médicos del área Xàtiva-Ontinyent se plantan ante Sanidad por querer abrir el centro de crónicos sin ampliar la plantilla

Rebelión médica a las puertas de la apertura definitiva del nuevo hospital de Ontinyent. La intención de la Conselleria de Sanidad de ampliar los servicios del Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent sin incrementar la plantilla de profesionales ha desatado un hondo malestar entre los facultativos, que han decidido plantarse y alzar la voz para denunciar la "grave" situación de sobrecarga de trabajo que viven. Una problemática que amenaza con agravarse sustancialmente una vez se ponga en marcha definitivamente el nuevo hospital de Ontinyent y el actual se convierta en un centro de atención de pacientes crónicos de media y larga estancia.

Más de 60 médicos de los hospitales de Xàtiva y Ontinyent han firmado un comunicado con el que expresan su preocupación y dejan constar su disconformidad con la postura de las autoridades sanitarias "ante cualquier eventualidad que pudiera producirse".

La iniciativa parte del Servicio de Medicina Interna, que integra las diversas especialidades médicas (con más de 40 médicos) y asume la atención de la gran mayoría de pacientes que ingresan, tanto en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva como en el hospital de Ontinyent.

"Desde hace seis meses venimos sufriendo una merma de facultativos en nuestra plantilla. En la actualidad, contamos con tres efectivos menos para el trabajo diario en la hospitalización del hospital Lluís Alcanyís, y con 7 facultativos menos para la cobertura de guardias en los hospitales de Xàtiva y Ontinyent", relatan los firmantes.

A pesar de ello, los facultativos de Medicina Interna remarcan que han mantenido "un elevado nivel de compromiso con la atención sanitaria, realizando un esfuerzo continuado que en muchas ocasiones incluye horas de trabajo no remuneradas". "Este esfuerzo queda reflejado en indicadores objetivos como el número de altas por facultativo, la estancia media hospitalaria o la media de pacientes pendientes de ingreso en Urgencias", inciden.

En breve (en principio en mayo) está previsto el traslado de la actividad hospitalaria al nuevo Hospital de Ontinyent, un importante hito que comporta la ampliación del número de camas. Al mismo tiempo, la Conselleria de Sanidad ha anunciado que el hospital actual -ubicado en la Avenida De Francisco Cerdà- no se cerrará y quedará habilitado como centro para enfermos crónicos de media-larga estancia, con pacientes que también requerirán atención diaria y cobertura de guardia presencial, tal como se ha comunicado ya al personal de Medicina Interna.

"En este contexto, con una plantilla reducida y una elevada sobrecarga asistencial sostenida, la Dirección del hospital pretende dar cobertura a los tres centros hospitalarios que estarán operativos en breve únicamente con los recursos humanos actuales, sin que haya existido un consenso previo con los profesionales implicados", censura el comunicado firmado por los facultativos. A esta situación se suma el próximo periodo vacacional, durante el cual, de forma habitual, los profesionales del servicio asumen además la hospitalización de la Unidad de Corta Estancia.

"Riesgo evidente para la calidad de la atención"

"Los facultativos de Medicina Interna queremos manifestar de forma general que no es posible asumir una mayor carga asistencial en las condiciones actuales. Pensamos que las intenciones de la Dirección suponen un riesgo evidente para la calidad de la atención y la seguridad de nuestros pacientes, y creemos que esta decisión supone una falta de planificación en los recursos del Departamento de Salut Xàtiva-Ontinyent y una asunción de riesgos asistenciales que de otra manera se podrían evitar", lamentan.

Los médicos que respaldan la iniciativa dejan constancia de que su postura "no responde a una negativa profesional ni a una cuestión completamente laboral, sino a una valoración estrictamente asistencial y organizativa". "La ampliación de la asistencia hospitalaria sin un incremento proporcional de recursos de plantilla médica compromete el funcionamiento adecuado de la sanidad en nuestro departamento, y no solo del propio servicio de Medicina Interna (retraso en consultas, capacidad de respuesta, demora diagnóstica,…), también otros servicios se verían afectados por la medida: la calidad asistencial y la salud profesional solo pueden entenderse en bloque, en engranaje", detallan.

Los facultativos manifiestan su incomprensión ante la intención de la conselleria de "mantener abierto un tercer centro sin haber planificado ni estar cubiertas con antelación sus necesidades" en un departamento que se acaba de declarar de difícil cobertura.

Los firmantes del comunicado solicitan disponer por escrito de las medidas organizativas que se pretenden poner en marcha para "poder actuar en consecuencia por nuestra parte".

El departamento desmiente la merma de facultativos

Por su parte, el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent ha salido al paso del comunicado para "desmentir la merma de facultativos de Medicina Interna". "Actualmente, las especialidades que componen Medicina Interna suman un total de 49 facultativos, con los que el servicio organiza sus guardias en todo el Departamento de Salud", mantienen desde la dirección del área sanitaria, recalcando que "existen plazas exclusivas para realización de guardias" y que "se va a ampliar en dos Internistas más con motivo de la apertura del nuevo hospital de Ontinyent".

Por otra parte, las mismas fuentes puntualizan que "en ningún momento se ha requerido a los profesionales para realizar trabajo no remunerado" y que la dirección "no ha recibido ninguna queja de estos profesionales en el sentido que se indica en el comunicado".

Desde el equipo directivo destacan que la declaración de difícil cobertura de todo el área Xàtiva-Ontinyent "supone un incentivo para atraer a especialistas que escojan nuestro departamento para trabajar". "De hecho, el concurso de méritos para cubrir plazas vacantes en zonas de difícil cobertura que la Conselleria ya ha empezado a resolver incluye 27 plazas para el Hospital de Ontinyent", inciden.

Además, estas fuentes recuerdan que la conselleria "ya adelantó recientemente que se convocarán nuevos procesos para cubrir más plazas en zonas de difícil cobertura". En cuanto a la apertura del nuevo hospital en Ontinyent y el mantenimiento del antiguo como hospital de crónicos, el departamento asegura que ya tiene previsto "cómo cubrir la atención continua y las guardias en los tres centros hospitalarios".