Albaida cierra el cementerio para retirar tres enjambres de abejas

Es una situación que suele generarse todos los años sobre estas fechas, aunque también es cierto que el cambio climático quizás lo esté adelantando todo. La aparición de enjambres de abejas en sitios públicos -o domicilios particulares- ocasiona que los especialistas o los bomberos tengan que actuar.

Así ha ocurrido de forma reciente en Albaida. El Ayuntamiento ha decretado el cierre del cementerio durante varios días -desde hoy jueves hasta el próximo domingo- por la aparición de tres enjambres. El alcalde Juan Carlos Roses atendió a Levante-EMV y confirmó que se ha tomado la medida por precaución: «Son tres focos bastante grandes. Ya hemos contactado con un apicultor con el que hemos trabajado con anterioridad y él se encargará de quitar las colmenas. Hemos decidido cerrar el camposanto para evitar problemas». A su vez, los bomberos también retiraron una colmena que ha aparecido en la residencia de ancianos. Tuvieron que utilizar una escalera hidráulica, ya que el enjambre estaba en un sexto piso. Desde el Consorci de Bombers confirmaron que actuaron el martes 21 de abril: "Hicieron una primera revisión por la mañana y acudieron por la tarde -a las 19:30 horas- a retirarlo. Acudieron dotaciones de Ontinyent y Alzira, ya que la colmena estaba a la altura de un sexto piso. Finalizaron sobre las 21: 00 horas".