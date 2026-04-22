Los ascensores de diez edificios públicos de Xàtiva siguen sin funcionar

Los ascensores de una decena de edificios públicos de Xàtiva siguen sin funcionar desde hace semanas tras no pasar una inspección por el cambio de la nueva normativa autonómica. La situación ha causado que los usuarios de estas dependencias con movilidad reducida se hayan visto afectados. Aunque desde el consistorio de la capital de la Costera afirmaron el pasado 27 de marzo que la situación estaría «previsiblemente arreglada después de Pascua», lo cierto es que los problemas persisten.

De hecho, una de las entidades sociales más reconocidas de la ciudad -Aspromivise- presentó una queja por registro de entrada en el Ayuntamiento para manifestar su protesta.

Isabel Esparza, presidenta de Aspromivise, atendió ayer a Levante-EMV y confirmó que presentaron su escrito hace semanas: «Fue antes de Pascua. Llevamos varios años participando en un club de lectura en la biblioteca, por ejemplo. Usuarios de nuestra entidad interactúan con otros jóvenes de los institutos. Creemos que es una iniciativa muy positiva. Se ocupa un espacio público y se habla de cultura. Se apuesta por la inclusión, que es uno de nuestros objetivos principales. Lo que ocurre es que nuestros usuarios tienen limitaciones y no pueden subir a la zona en la que se coordina el club si no hay ascensores en funcionamiento, los necesitan. Al no funcionar como es debido no han podido participar en varias sesiones. Siguen leyendo los libros, pero no asisten a las sesiones».

«Venían las vacaciones de Pascua y decidimos preguntar lo que ocurría. Presentamos un escrito oficial en el Ayuntamiento por registro de entrada. Por el momento, no nos han contestado. Esperábamos que al volver de las vacaciones ya estaría resuelto, pero no es así», concluyó Esparza.

La OCA, «esta semana»

Consultados por lo ocurrido, desde el Ayuntamiento de Xàtiva comentaron ayer a este periódico que durante la presente semana «se pasará la inspección de la OCA en los edificios considerados prioritarios, como el Pla de la Mesquita, Centro de Día Pérez-Bruschetti, la Casa de Cultura la Casa de les Dones y el Gran Teatre».

Una vez pasada dicha inspección, los ascensores ya se podrían utilizar sin problemas si no hay contratiempos. «Los ascensores ya están reparados y revisados, pero falta la autorización», expresaron. La OCA (Organismo de Control Autorizado) en ascensores es una inspección técnica obligatoria realizada por una entidad externa acreditada para garantizar la seguridad reglamentaria.

Las mismas fuentes municipales explicaron que en las otras dependencias afectadas -como la biblioteca, el Ayuntamiento o el Conservatorio- se repararán los ascensores en las próximas semanas: «La previsión es que el tema esté solucionado a lo largo del mes de mayo en todos lados».

La UNED de Ontinyent

El cambio de normativa autonómica también afectó a los ascensores de edificios públicos emplazados en la localidad de Ontinyent.

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Desde el consistorio de la capital de la Vall d’Albaida comentaron a este periódico que el único dispositivo que no está en funcionamiento en la actualidad es el de la UNED: «Se está esperando a pasar la OCA porque había que depurar una deficiencia menor y puntual. En el resto de casos ya se ha solucionado la problemática».