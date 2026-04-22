La Diputación recuperará los palacios de Benissuera, Aielo y Llutxent con más de dos millones para patrimonio en la Vall

La Diputació de València recuperará los palacios de Benissuera, Aielo de Malferit y Llutxent, la torre de Bellús y la Casa Ferrer de La Pobla del Duc con una inversión de 2.212.000 euros enmarcada en el Plan de Recuperación del Patrimonio Valenciano, presentado este miércoles en sede provincial por el presidente, Vicent Mompó, y la vicepresidenta Natàlia Enguix, quien ha manifestado que el programa, rescatado tras ocho años sin convocarse, “nunca se debió abandonar”. El presidente Mompó, por su parte, ha avanzado una nueva aportación de cinco millones para dar respuesta a las solicitudes presentadas.

En la vecina comarca de la Costera hay aprobadas otras dos actuaciones, con una subvención de 1.176.000 euros. La que recibe una mayor inyección económica es -como avanzó Levante-EMV- la intervención en el Real Monasterio de Santa Clara de Xàtiva, donde está prevista la puesta en marcha del Centro Raimon d'Activitats Culturals con un presupuesto de un millón de euros. Además, Moixent podrá acometer la consolidación de urgencia de la torre sur del castillo. Ya en la Canal de Navarrés, el proyecto aprobado es el estudio y recuperación del área de las terreras arqueológicas del castillo de Bolbaite, con una aportación provincial de 270.000 euros.

Natàlia Enguix se ha detenido en la recuperación del Convento de Santa Clara de Xàtiva y su transformación en Centro Raimon, “sin ánimo de polemizar y respetando siempre las decisiones de otras instituciones”. La vicepresidenta ha instado a esas administraciones, tanto la estatal como la autonómica, a “llegar a un acuerdo para hacer posible que el legado de una figura como la de Raimon, un valenciano ilustre perseguido por el franquismo y repudiado por el independentismo catalán, tenga un espacio referente en la lucha por la democracia y las libertades de este país”.

Todos estos proyectos forman parte del plan coordinado por la vicepresidenta Enguix, que incluye 30 actuaciones en otros tantos municipios para la rehabilitación de joyas patrimoniales de 13 comarcas. En palabras de la propia Enguix, el objetivo es “restaurar bienes inmuebles que aportan identidad al territorio y nos acercan a nuestra historia, impulsando la economía y el turismo en nuestros pueblos”. Por su parte, el presidente Mompó ha avanzado la intención de la corporación de ampliar el número de municipios beneficiados con otros cinco millones de euros: “de esta forma podremos atender todas las solicitudes presentadas”.

Proyectos en la Vall d’Albaida

En la Vall d’Albaida destaca la rehabilitación del Palacio de los Bellvis de Benissuera, con una inversión de 950.000 euros. El castillo palacio de Benissuera es un BIC del siglo XVI que sufrió un derrumbe en 2015 y en la actualidad se encuentra en estado de deterioro. Se trata de una construcción muy importante para un pueblo de 200 habitantes, por su valor histórico y por el potencial que tiene para dinamizar el tejido social y atraer visitantes. La intención del ayuntamiento es acondicionar la primera planta del palacio para trasladar allí la sede municipal y ubicar un museo con la historia del pueblo y de la edificación.

Las ayudas de la Diputación servirán para intervenir también en los palacios de Aielo de Malferit y Llutxent. En el primero se restaurarán las fachadas con una inversión de casi medio millón de euros, mientras que en el segundo se contempla la habilitación de salas en los niveles principales para espacio museístico.

Sin abandonar la Vall d’Albaida, también se intervendrá en la torre medieval de Bellús, cuyos orígenes podrían ser un elemento defensivo islámico. Los señores de Bellvís construyeron en el siglo XVI el palacio anexo a la torre, una construcción de planta cuadrada en la que ya no se aprecian las almenas de la última planta. Por último, el plan incluye la rehabilitación y adecuación como espacio museográfico de la Casa Ferrer de La Pobla del Duc, un inmueble del siglo XV en el que pernoctó Sant Vicent Ferrer cuando predicaba por la zona.

Proyectos en la Costera

En la vecina comarca de la Costera, la actuación más destacada es la intervención en el Real Monasterio de Santa Clara de Xàtiva, para impulsar el Centro Raimon de actividades culturales. La intención del consistorio es que el monasterio, declarado BIC, albergue el legado del cantautor setabense, con el objetivo de convertirlo en un foco de actividad cultural. Fundado en 1325 por Saurina de Entença, viuda del almirante Roger de Lauria, el monasterio está siendo rehabilitado con fines de divulgación cultural.

La otra actuación aprobada en la comarca es la primera fase de consolidación de la torre sur del castillo de Moixent, una fortificación construida en tiempos de la dominación árabe de la península. Tras las intervenciones del siglo XVIII, se han realizado excavaciones arqueológicas más recientes y obras de consolidación en la torre dels Coloms y algunas partes del castillo.

Claves del plan

La responsable de Cooperación Municipal y coordinadora del plan ha expuesto una a una las actuaciones que acometerán los ayuntamientos en los próximos meses en edificios catalogados como BIC o Bienes de Relevancia Local. “En esta primera convocatoria, después de ocho años sin que se haya puesto en marcha el programa, hemos atendido todas las solicitudes que hemos podido, pero nuestra intención es no dejar a nadie fuera y seguir recuperando el rico patrimonio que forma parte de la historia de nuestros pueblos y comarcas”, ha afirmado Natàlia Enguix en referencia a la ampliación presupuestaria anunciada por el presidente.

Todas las actuaciones financiadas tienen un presupuesto superior a 100.000 euros y pueden recibir una subvención de hasta el millón de euros en el caso de Bienes de Interés Cultural y hasta 500.000 para los Bienes de Relevancia Local. El 75% de la ayuda concedida se pagará en el momento de la adjudicación de las obras y el resto tras la justificación de los trabajos. “Hablamos de castillos, torres, palacios, ermitas y otros edificios históricos en los que la Diputación seguirá interviniendo para evitar su deterioro e impulsar su impacto en el turismo”, ha señalado el presidente Mompó.

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En la misma línea se ha expresado el arquitecto Tirso Ávila, técnico especialista en intervención en Patrimonio, al asegurar que el plan de subvenciones impulsado por la Diputación “supone la recuperación de una tradición importante de apoyo al patrimonio inmueble de la provincia”. Una de las grandes virtudes del programa, en opinión del experto, “es que lo promueve una administración que conoce de primera mano el territorio, con una visión directa de los municipios, de sus necesidades y de las dificultades que afrontan”.