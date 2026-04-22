La EPA de Xàtiva desdobla clases para acoger a 40 alumnos afectados por la cancelación del programa Gradua't

La cancelación del programa Gradua’t -para obtener el título de Graduado en Secundaria- en varias escuelas de adultos de la Costera y la Vall d’Albaida -debido a que carecían de la autorización de conselleria, tal como informó este diario- obliga al alumnado de estas localidades a matricularse en las EPA de Xàtiva, Ontinyent y Canals para completar sus estudios, a falta de dos meses para finalizar el curso. El traslado también pone en jaque a las escuelas de adultos “receptoras” de estos estudiantes, que tienen que adaptar clases, horarios y profesorado para atender las nuevas matrículas.

La Escola d'Adults de Xàtiva en una imagen de este martes. / Perales Iborra

El CPFPA Bosch i Morata de Xàtiva acogerá a unos 40 alumnos de diversas localidades cercanas de la Vall d’Albaida que ya tramitan la matriculación en el centro setabense para finalizar los estudios para obtener el graduado. La Escola d’Adults de Xàtiva ofrece clase en un turno de mañana y otro por la tarde, desdoblando grupos y el profesorado ampliará horas para atender los nuevos alumnos, según ha explicado la directora.

Manuela Fuentes explica que este pasado lunes mantuvieron una reunión con directores de los centros de adultos de Benigànim, Aielo de Malferit, l’Olleria, Quatretonda, la Pobla del Duc y Llutxent, cuyo alumnado se trasladará al centro de Xàtiva. A lo largo de esta semana se tramitarán las matrículas -“tendremos que ver cómo responde la plataforma Ítaca”, advierte Fuentes- y la próxima semana los estudiantes comenzarán las clases. Días atrás, la dirección del Bosch i Morata se reunió con la directora de la de l’Alcúdia de Crespins y el alumnado de esta localidad será “absorbido” por la Escola d’Adults de Canals, “por proximidad y porque en Canals pueden atender las plazas de l’Alcúdia”, señalaba Manuela.

Las escuelas de adultos ya tienen grupos y horarios formados, que tendrán que adaptarse. La directora de la EPA de Xàtiva expone que “hay que tener en cuenta que estamos en abril, tenemos ya nuestro propio alumnado matriculado, que son una quincena en el turno de mañana y unos 17 en el de tarde-noche”. Manuela Fuentes detalla que “hemos estado viendo la ratio, que son 30 alumnos, y vamos a acoger a todos los estudiantes que quieran venir aquí”. Explica que los estudios para obtener el graduado se distribuyen a dos cuatrimestres y cuatro módulos. El curso se encuentra ahora en el cuarto y último módulo y Manuela indica que “hay alumnos que ya han acabado el módulo o que tienen solo un ámbito pendiente (los ámbitos son, entre otros, el tecnológico, social, de comunicación), y que solo van a clase el día de ese ámbito. Haremos desdobles y el profesorado tendrá que hacer más horas porque hay más alumnos y grupos”, apunta la directora, que añade que el profesorado de las escuelas de adultos donde se ha cancelado el programa “también se han ofrecido para hacer clases de refuerzo al alumnado”.

Matriculación hasta el 30 de abril

Las direcciones de las escuelas de los municipios afectados por la cancelación ya están aportando las matriculas y la documentación de los alumnos, así como tramitando las matriculaciones, que se pueden formalizar hasta el próximo 30 de abril. Además, también se ofrece la posibilidad de realizar las pruebas de forma libre, sin acudir a clase. La directora del CPFPA Bosch i Morata de Xàtiva afirma que “hemos hablado con Inspección, que aprueba el proceso”. Reconoce que se trata de un caso excepcional, en el periodo de después de Pascua y en el tramo final del curso, que deja al alumnado de estos estudios “descolgado”, pero Manuela Fuentes declara que “podemos acoger a este alumnado y lo haremos. A la escuela Bosch i Morata nos han llamado y hemos respondido”.

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El Centre de Formació de Persones Adultes de Canals acoge una treintena de alumnos de localidades como l’Alcúdia de Crespins, Agullent, l’Olleria, Albaida y Aielo de Malferit. La directora del centro, Vanessa Franco, explica que “nosotros ya tenemos nuestros alumnos y hemos acogido hasta llegar a la ratio, que son 30. Entre el turno de mañana y tarde acogeremos una treintena de alumnos llegados de estas localidades”. En la FPA Canals establecieron una serie de criterios “como la proximidad, así como la disponibilidad de los alumnos. Algunos no tienen vehículo y tenían que venir con otros compañeros que sí tuvieran”, explica Vanessa, que ha avanzado que los nuevos matriculados se han incorporado este martes a las clases en Canals.