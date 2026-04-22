Fundació Caixa Ontinyent y el Ontinyent 1931 renuevan su compromiso para continuar promoviendo el fútbol en la ciudad

La Fundació Caixa Ontinyent y el Ontinyent 1931 CF han renovado este miércoles el convenio de colaboración para las temporadas 2026-2027 y 2027-2028, con el propósito de potenciar la formación y la práctica del fútbol aficionado, infantil, juvenil y sénior, así como seguir fortaleciendo la proyección social y deportiva del fútbol en la ciudad de Ontinyent.

El acuerdo favorece el desarrollo de equipos en distintas categorías y competiciones, integrando a jugadores amateurs de diversas edades y niveles, destaca desde la entidad financiera. La colaboración entre ambas entidades, iniciada en 2022, se consolida así tras los resultados obtenidos y la implicación constante del club en el desarrollo de su proyecto deportivo y social.

El convenio se ha firmado este miércoles en el Centre Cultural Caixa Ontinyent por el presidente del Ontinyent 1931 CF, Juan Manuel Bas, y el presidente de Caixa Ontinyent, José Pla. El presidente del Ontinyent 1931 CF ha explicado que “para nuestro club, la renovación de este convenio refuerza la relación existente entre ambas entidades. Desde el primer momento han demostrado una gran confianza en nuestro proyecto y en el trabajo que estamos desarrollando. Para nosotros es muy importante contar con el respaldo de Caixa Ontinyent, entidad que comparte nuestros valores y que nos impulsa a seguir mejorando día a día. Agradecerles sinceramente que sigan apostando por nosotros y esperamos que esta colaboración siga creciendo y dando muchos éxitos en el futuro”.

Noticias relacionadas

Por su parte, el presidente de Caixa Ontinyent ha destacado que “el respaldo al deporte local forma parte de nuestro compromiso con la sociedad y con el desarrollo de nuestro entorno. Creemos firmemente en el valor del deporte como herramienta de formación y cohesión, y por eso continuamos apoyando proyectos como el del Ontinyent 1931 CF, que promueve estos principios desde la base. Esta colaboración refleja nuestra voluntad de seguir contribuyendo al crecimiento del club y de la ciudad, gracias también a la confianza de nuestros clientes, que hacen posible iniciativas como esta”.