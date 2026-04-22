El IETEC presenta un publicación sobre la fraseología enguerina

El Instituto de Estudios Territoriales El Caroig (IETEC) presentará el próximo viernes 8 de mayo, a las 19:30 horas, la publicación “Aproximació a la fraseologia enguerina. Una anàlisi a partir dels sainets locals”, un estudio de Andrea Barberán Rodríguez, ganadora del Premi d’Assaig i Investigació Vicent Manuel Sanz Gómez 2026. El acto tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Enguera. “Aproximació a la fraseologia enguerina. Una anàlisi a partir dels sainets locals” cuenta con un prólogo de Jordi Colomina, y la colaboración de la Universitat d’Alacant y la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El presidente del IETEC, Pep Aparicio Guadas, explica que el interés temprano de Ramon Menéndez Pidal (1929) promovió los trabajos pioneros sobre el habla de Enguera y de la Canal de Navarrés de Manuel Sanchis Guarner (1966) y sobre todo de Joseph Gulsoy (1970) que han culminado en su obra magna del 2024. Aparicio afirma que “personalmente, descubrí la importancia del habla de la Canal de Navarrés gracias al seminal trabajo de Emili Martí i Salvador Aparicio, El léxico de Anna (1989), completado posteriormente como El habla de Anna (2005). Aquel libro tuvo un efecto deslumbrante sobre mí: no podía imaginar que una habla de la zona castellanohablante tuviera tantos elementos valencianos... Años después aparecieron varios trabajos sobre el habla de otros pueblos de la Canal, como el de José Antonio García López (Así Charramos. Léxico de Quesa, 1996), el de José Luis Ponce Palop (Ensayo sobre la filología chellina; el habla de Chella, 2008) y el de Josep Lluís Doménech i Mónica Ortega (El habla de Tous, 2012)”.

Pep Aparicio añade que “para el estudio del habla enguerina disponemos de los dos valiosos trabajos de Matías Aparicio Simón (Palabras enguerinas y, 2012, y Palabras enguerinas II, 2015). A los Amigos de Enguera debemos dos obras excelentes: la de Amparo Garrigós (con la colaboración de Victoria Vila y Mª Pedrón), Santiago Sánchez y José Miguel Jiménez, Enguera. Parla, Flora. Toponimia (2017) y sobre todo, el Diccionario de habla enguerina (en línea). Recientemente, han aparecido dos obras admirables: la de José Francisco Torres Martínez, Arreplega bolbaitina. Las palabras (2023) y la de Fidel Pérez Barberá, Asina hablamos (en Millares) (2025). Y, finalmente, tenemos que mencionar la obra monumental, fruto de toda una vida de dedicación, de Joseph Gulsoy (con la colaboración de J. Barberán Juan y V. F. Garcia Perales), Las hablas de Enguera, Anna, Chella, Bolbaite, Navarrés, Quesa y Bicorp. El vocabulario de Enguera y de la Canal de Navarrés (2024)”.

Pep Aparicio también menciona la “tarea impagable del Instituto de Estudios Territoriales El Caroig, que, además de la fundamental revista Caroig, ha publicado un excelente trabajo, El habla viva. Paisaje sonoro de la Canal de Navarrés (2014), con buenas introducciones al habla del Canal y unas valiosas grabaciones de numerosos testigos del habla real de la comarca”, remarca el presidente del IETEC.

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Aparicio afirma que “si bien muchas de las obras mencionadas antes contienen buenas compilaciones de fraseología comarcal, nos podemos congratular de presentar aquí el trabajo monográfico de una joven investigadora enguerina, Andrea Barberán Rodríguez, que nos ofrece aquí, además de una buena introducción en su origen, formación e influencias del habla enguerina, un interesante elenco de doscientos fraseologismos enguerinos comentados, extraídos de 23 sainetes locales, desde el pionero de 1890 hasta los escritos en los últimos años. Su esfuerzo, fruto de un trabajo de fin de grado en Filologia Valenciana dirigido por Emili Casanova, nos permite acercarnos a esta parcela tan poco conocida del hablar enguerino”, concluye.