Natàlia Enguix reivindica ante Mompó el Centre Raimon de Xàtiva y pide "apartar sectarismos" para que sea una realidad

La propuesta para transformar el antiguo convento de Santa Clara de Xàtiva en el Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) ha obtenido la máxima puntuación técnica de la Diputación de Valencia y la subvención más elevada (1 millón de euros) dentro de Plan de Recuperación del Patrimonio Valenciano que se ha presentado este miércoles.

Durante su intervención en el acto, la vicepresidenta de la corporación provincial y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, se ha detenido en este proyecto para aportar su visión sobre el conflicto abierto entre el Consell del PP y el ayuntamiento setabense tras la decisión de la administración autonómica de romper el convenio que debía financiar las obras de rehabilitación en el complejo BIC.

"Sin ánimo de polemizar ni de meterme en decisiones de otras administraciones" -ha comenzado Enguix su inciso, delante de su socio de gobierno, el presidente de la diputación Vicent Mompó (PP)- "solo quiero pedir que todos se pongan de acuerdo, que apartemos sectarismos estériles y hagamos posible que el legado de una figura como Raimon tenga un espacio a la altura de su lucha por la democracia y las libertades", ha reivindicado la vicepresidenta de la diputación.

Perseguido por el franquismo y repudiado por el independentismo

Enguix ha descrito al cantautor setabense como "un valenciano, un socarrat del carrer Blanc de Xàtiva perseguido por el franquimo y repudiado por el independentismo catalán" que "merece que en su casa sea acogido y que demostremos nuestra admiración". "Desde aquí y con la legitimidad que me da el hecho de haber dado el primer paso (para materializar el Centre Raimon) aportando 1 millón de euros, pido tanto a la Generalitat como al Gobierno, a la Generalitat catalana o a cualquier entidad privada que lo considere que se implique en este proyecto de esperanzas y memoria". Todo ello para "poder decir bien alto que nosotros si que somos de ese mundo: del mundo de la libertad, la democracia y el trellat valencià", ha apostillado la portavoz de Ens Uneix.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Xàtiva ha recibido 1 millón de euros de la diputación para poner en marcha el Centre Raimon en el Real Monasterio de Santa Clara, con el objetivo de convertir el gigantesco edificio abandonado, datado del siglo XIV, en un foco de actividad cultural.