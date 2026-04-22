Ontinyent avanza a abril el servicio extraordinario de sala de estudio para preparar los exámenes de junio

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ontinyent ha avanzado al mes de abril la apertura del servicio extraordinario de sala de estudio para que el alumnado de la ciudad y de toda la comarca pueda preparar los exámenes de junio. En concreto, desde el próximo lunes 27 de abril, y hasta el 15 de mayo, el Centro de Iniciativa Cultural (CiC) del barrio de Sant Rafel se habilitará como sala de estudio, en horario de 15:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, cerrando los festivos. Posteriormente, desde el 18 de mayo y hasta el 19 de abril, este horario se ampliará hasta cubrir de 9:00 a 21:00 horas diariamente, mañana y tarde, de lunes a domingo.

El regidor de educación, Ferran Gandia, explicaba que “ante el alta demanda que hemos tenido en los últimos años, y comprobando que teníamos posibilidad de hacerlo, hemos decidido avanzar la puesta en marcha de la sala de estudio, en horario vespertino, para pasar posteriormente al horario de jornada completa a partir de la fecha habitual. Queremos dar las máximas facilidades al alumnado y estar a su lado en estas fechas tan importantes para ellas y ellos”. El regidor aprovechaba para animar al alumnado “a utilizar un espacio que cuenta con todas las comodidades para facilitar el estudio”.

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La habilitación del CIC como sala de estudios es una iniciativa de la concejalía de Educación que se puso en marcha para los exámenes de enero de 2019 de forma pionera en las comarcas centrales. Desde 2021, además, el servicio se ofrece también para la convocatoria de exámenes de junio. El aula cuenta con aire acondicionado y dos conexiones wi-fi, la de la biblioteca del CiC y otra adherida a la Red Nacional de Universidades accesible para el alumnado universitario de toda España. A las 40 plazas de esta sala se añaden durante el día las 32 de la sala de lectura del edificio, que mantienen su horario habitual.