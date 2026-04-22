Ontinyent, finalista de los Premios Europeos a la Innovación Política por su "urbanismo resiliente" en la transformación de la Cantereria

El Ayuntamiento de Ontinyent ha sido seleccionado como finalista de los Premios Europeos a la Innovación Política por su ejemplo "de urbanismo resiliente" en el proyecto de restauración del río Clariano y la creación del parque inundable de las Mamás Belgas.

"Esta nominación sitúa la ciudad en la élite europea de las buenas prácticas en innovación pública", apuntan desde el consistorio de la capital de la Vall d'Albaida. El proyecto ontinyentí será uno de los 10 finalistas en las categorías de Protección del Clima, Salud Pública y Envejecimiento dentro de unos galardones que, desde 2017, han reunido más de 2.000 iniciativas procedentes de más de 30 países europeos. Los proyectos son evaluados por un jurado ciudadano formado por miles de personas representativas de la diversidad del continente, que valoran especialmente el grado de innovación y el impacto real de las actuaciones.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha apuntado que "la nominación es un reconocimiento más al trabajo hecho desde la responsabilidad, poniendo siempre la seguridad de las personas por encima de cualquier otro interés2. Rodríguez ha remarcado que “la transformación de la Cantereria en el parque de las Mamás Belgas demuestra que desde los municipios podemos liderar proyectos innovadores que den respuesta a problemas reales como el cambio climático. Este tipo de nominaciones y reconocimientos así lo avalan”.

Desde el consistorio también recuerdan que "en 2025 el proyecto de transformación de la Cantereria de Ontinyent ya fue protagonista en los Premios del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV), donde recibió un total de tres distinciones; y también fue distinguido con uno de los premios 'Casa de la Arquitectura' que otorga el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, reconociendo así la excelencia e innovación de esta actuación urbanística".

"En este caso, la nominación reconoce el parque de las Mamás Belgas como un ejemplo de anticipación estratégica ante los efectos del cambio climático, destacando la integración de infraestructura verde en el diseño urbano, la mejora de la resiliencia ante inundaciones y sequías, y su contribución a un modelo de desarrollo más sostenible y equilibrado. Así mismo, el proyecto es considerado un referente europeo en adaptación climática con capacidad de inspirar otros territorios. La gala final tendrá lugar el próximo 30 de octubre en Cascais (Portugal), en el marco de un encuentro que reunirá líderes políticos, entidades y expertos de toda Europa", defienden las mismas fuentes municipales.

Interés de medios europeos

"No es la primera ocasión en la que este proyecto es protagonista a Europa. Hay que recordar que en los últimos años diversos medios internacionales como la TV pública alemana ARD, la emisora de radio pública de este país, Deutschlandfunk Kultur, la televisión pública Suiza SRF o la cadena de televisión franco-alemán canal Arte TV desplazaban equipos de prensa en Ontinyent para hacerse eco del proyecto. Por otro lado, el pasado mes de junio Ontinyent fue protagonista en la 18.ª Conferencia Nacional para Gobiernos Locales celebrada en Varsovia (Polonia), donde la vicepresidenta primera de la Diputación de València y 1ª teniente de alcalde de Ontinyent, Natàlia Enguix presentó el proyecto de la Cantereria, como ejemplo de buena práctica en resiliencia climática, con una inversión global próxima a los cinco millones de euros, que también incluía ayudas europeas", siguen apuntando desde el Ayuntamiento.

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El alcalde destacaba "la intensa actividad vinculada a proyectos europeos en nuestra ciudad, con una inversión global próxima a los 8 millones de euros a través de programas como EDUSI o Next Generation”. "Entre las actuaciones impulsadas se encuentran, además del parque de las Mamás Belgas, iniciativas como el anillo ciclopeatonal, la reurbanización de la calle Sant Antoni, el Centro Intergeneracional de la calle Delme, el Museo del Textil o la reforma del Mercado Municipal. Además, la ciudad continúa participando en proyectos innovadores de cooperación europea en ámbitos como la igualdad de género o el turismo inteligente", apostillan desde el consistorio.