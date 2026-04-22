Ontinyent otorga la licencia ambiental al futuro crematorio de la Casa Balones tras rechazar las alegaciones

El Ayuntamiento de Ontinyent ha concedido a la empresa Funeraria Gramage, SL la licencia ambiental para la ampliación de su tanatorio con la construcción del primer crematorio de la ciudad, en la calle de la Comare Maria Casanova, después de desestimar las alegaciones formuladas por el IES l'Estació, los grupos municipales Vox y PP, la empresa de servicios inmobiliarios Kapitalia y diferentes particulares.

Así consta en una resolución firmada por el regidor de Territorio, Óscar Borrell, que se publicó hace unos días por cauces oficiales ante la imposibilidad de localizar a uno de los vecinos disconformes con la actuación, que comenzó a tramitarse en 2024.

Las alegaciones registradas cuestionaron la ubicación de la actividad, situada en suelo industrial y a una distancia inferior de 500 metros respecto a diversas viviendas unifamiliares, el hospital, el IES l'Estació, el polideportivo municipal, el centro de formación Labora y la estación de ferrocarril. También hicieron hincapié en la cercanía del depósito municipal de agua potable de l'Estació, situado a menos de 150 metros, cuya referencia no figuraba en la documentación inicialmente sometida a aprobación. Apoyándose en esta omisión de información, dos de los recurrentes pidieron la nulidad del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Ontinyent de diciembre de 2023 en el que se aprobó modificar del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la instalación de crematorios en el sector Casa Balones de la localidad a petición de la empresa promotora.

Respecto a esta solicitud, el ayuntamiento responde a los interesados que, si quieren ejercer esta vía de impugnación indirecta del planeamiento urbanístico, deben presentar un recurso por vía contenciosa, atendiendo a lo dispuesto por la Técnica de Administración General.

El tanatorio de la Funeraria Gramage, en el sector Casa Balones de Ontinyent. / Levante-EMV

La Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad se pronunció en noviembre de 2024 sobre la existencia del depósito de agua a raíz de una denuncia presentada por el Seprona y propuso la adopción de medidas adicionales preventivas y de control, al considerar que esta instalación debía ser tenida cuenta como "nuevo elemento posiblemente vulnerable". El dictamen de Sanidad puso el foco en que "si bien los valores previstos de concentración de contaminantes no resultan en un riesgo considerable en cuanto a la exposición directa para la salud de la población, se pueden tener en cuenta de cara al control de la calidad del agua y el mantenimiento del depósito".

Entre las medidas correctoras a aplicar figura la obligación del gestor de "evaluar los posibles riesgos, implementando analíticas adicionales para verificar que el posible aumento de la concentración de contaminantes atmosféricos en las proximidades de instalación no afecta a la calidad del agua". También deberá tenerse especialmente en cuenta "el buen mantenimiento higienicosanitario del estado de las mallas de aireación de la instalación". Por otra parte, de manera preventiva, la conselleria emplaza a instalar en el perímetro del depósito o parte de este una barrera vegetal densa que actúe como filtro de material particulado.

Informes favorables y autorización autonómica

El conjunto de las alegaciones presentadas contra el horno-crematorio han sido desestimas por el Ayuntamiento de Ontinyent en virtud de los diferentes informes favorables y autorizaciones emitidos por los servicios técnicos municipales y las conselleries competentes. La resolución remarca que la distancia de 500 metros alegada "no está establecida como obligatoria en la normativa vigente". El Servicio Territorial de Medio Ambiente también dio su visto bueno tras evaluar las posibles emisiones del complejo a la atmósfera. Igualmente, constan otros informes positivos del arquitecto municipal, el ingeniero municipal y el área jurídica, junto al dictamen ambiental favorable de la ponencia técnica municipal.

La concesión de la licencia ambiental supone también la autorización del proyecto presentado por la empresa del crematorio en mayo de 2024. Sin embargo, la resolución del regidor de Territorio -firmada el 1 de abril- advierte de que el citado permiso "no autoriza el inicio de las obras", puesto qe para ello se requiere la presentación del proyecto de ejecución y el estudio básico de seguridad y salud, debidamente visados por el colegio oficial correspondiente. La resolución condiciona la autorización del crematorio a una serie de requisitos y medidas correctoras que deben respetarse para minimizar el impacto de la instalación.

Noticias relacionadas

Los alegantes plantearon al consistorio la búsqueda de un emplazamiento alternativo para el servicio en otros terrenos industriales en la localidad y pusieron en duda la estimación del número de incineraciones a practicar en el complejo, que se cifra en unas 200 al año. Según la normativa, las instalaciones que realizan menos de 350 incineraciones al año deben someterse a un control anual por parte de una entidad colaboradora en materia de calidad ambiental.