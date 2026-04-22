El picudo no da tregua en Xàtiva: talan 13 palmeras arrasadas por la plaga y retiran 7 tocones

El picudo rojo es una de las plagas más agresivas del arbolado ornamental en España. El insecto es el gran enemigo de las palmeras: las devora hasta aniquilarlas.

La expansión del picudo ha modificado el paisaje de las ciudades en los últimos años y obliga a los ayuntamientos a estar en guardia y a llevar un seguimiento constante para tratar de atajar su expansión. En Xàtiva, el consistorio inició la semana pasada una serie de trabajos que persiguen este objetivo en un total de 14 emplazamientos públicos que incluyen parques, jardines, rotondas y avenidas del núcleo urbano, así como en las pedanías y en el paraje de la Cova Negra.

Según ha podido saber este diario, la actuación contempla la tala de hasta trece palmeras. En estos ejemplares, la acción de los insectos se encontraba ya en una fase muy avanzada y no podía hacerse nada por su recuperación. El tamaño de los árboles ha precisado del apoyo de un camión grúa en las tareas de extracción para el posterior traslado de las palmeras hasta el depósito autorizado. Los operarios también han tenido que realizar trabajos a una altura razonable, colgados de los ejemplares, con las medidas de seguridad adecuadas.

En el marco de la misma intervención también se están retirando siete tocones de otras tantas palmeras que ya habían sido cortadas con anterioridad en espacios públicos de Xàtiva por los efectos del picudo.

Un operario subido a lo alto de una palmera en la Glorieta José Espejo. / A.X.

Estas tareas, que pretenden eliminar el contagio y prevenir la extensión de la plaga, se están desplegando en el jardín de la Glorieta José Espejo, la plaza de toros, la Avenida País Valencià, el entorno del Centre Cultural Xàtiva (CCX), l'Hort de Mora, la rotonda Rosa dels Vents, el parque nuevo de Hinojosa, el Jardí de la Pau, la rotonda de la carretera del Genovés, el parque de la Torre d'en Lloris, la pedanía de Annahuir, la Avenida Corts Valencianes, la Avenida Passeig del Ferrocarril y el paraje natural municipal de la Cova Negra.

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El picudo rojo constituye una grave amenaza para las palmeras. Este insecto desarrolla gran parte de su ciclo en el interior del tronco, lo que dificulta su detección temprana. Las larvas excavan galerías internas que provocan la pudrición progresiva, el colapso de la copa y, en fases avanzadas, la muerte del ejemplar.