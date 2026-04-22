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El PP de Xàtiva cuestiona la participación de Mónica Oltra "en un debate sobre ética dirigido a menores"

El PP de Xàtiva critica la elección de la exvicepresidenta para la cita por su pasado judicial

Mónica Oltra, en un acto celebrado en el Jardín Botánico de València

Mónica Oltra, en un acto celebrado en el Jardín Botánico de València / Francisco Calabuig

Lluis Cebriá

Xàtiva

El Partido Popular de Xàtiva ha expresado "su profunda preocupación y rechazo ante la organización de un debate sobre ética en el IES Doctor Simarro dirigida a alumnado de 4º de la ESO y protagonizada por la ex vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra".

Desde el PP recuerdan que "Oltra presentó su dimisión en 2022 tras ser investigada judicialmente en una causa relacionada con la gestión institucional de un caso de abusos a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. Se trata de un asunto que ha tenido una enorme repercusión pública y social, especialmente por la extrema sensibilidad de los hechos investigados y por afectar al ámbito de protección de menores".

Los populares subrayan que, "con independencia de la evolución judicial del procedimiento y desde el máximo respeto a la presunción de inocencia, el contexto en el que se produce esta actividad resulta profundamente inadecuado cuando se dirige a alumnos de 15 y 16 años".

El portavoz del PP en Xàtiva, Marcos Sanchis, ha mostrado su rechazo: "No estamos cuestionando la legalidad de la actividad ni los derechos de nadie. Pero sí estamos ante una decisión que demuestra una preocupante falta de criterio y de sensibilidad. Cuando se trata de menores, no basta con que algo sea legal: debe ser adecuado".

Sanchis ha insistido en que "la ética, como materia formativa, exige referentes que generen consenso y confianza, no perfiles rodeados de controversia pública". "Resulta difícil de entender que, existiendo tantos profesionales cualificados en el ámbito educativo, jurídico o filosófico, se opte precisamente por una figura cuya trayectoria reciente ha estado vinculada a un proceso judicial de enorme impacto social y relacionado con una menor", ha proseguido el portavoz popular.

En este sentido, el PP considera que la decisión "no es pedagógicamente acertada" y advierte de que "la autonomía de los centros educativos no puede desvincularse de la responsabilidad institucional, especialmente cuando las actividades están dirigidas a menores de edad".

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Sanchis ha concluido que "la educación en valores exige ejemplaridad. Y en este caso, lamentablemente, se ha optado por una decisión que genera más dudas que certezas".

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