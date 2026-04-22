Santatecla Arquitectos dirigirá el proyecto del Hospital Veterinario de Ontinyent

La Universitat de València ha hecho pública la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto y la dirección de las obras del futuro Hospital Veterinario Universitario del Campus de Ontinyent. Los trabajos serán desarrollados por la empresa valenciana Santatecla Arquitectos SLP por un importe de 568.700 euros, IVA incluido, en un nuevo paso adelante dentro del proceso hacia la creación de la Facultad de Veterinaria en la ciudad.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha valorado muy positivamente el anuncio, señalando que esta adjudicación “supone seguir avanzando con paso firme dentro de la hoja de ruta marcada desde el primer momento para hacer realidad la Facultad de Veterinaria. Se ha adjudicado al mismo equipo redactor que actualmente está trabajando en el proyecto del aulario de veterinaria, del cual ya se ha presentado el anteproyecto y una maqueta que permite visualizar el futuro desarrollo del campus. Esto es una buena noticia porque nos garantiza una coherencia arquitectónica, funcional y estética entre los diferentes edificios”, señalaba.

Por su parte, el regidor de Territorio, Òscar Borrell, incide en que “estamos ante un proyecto complejo y altamente especializado, que requiere experiencia y capacidad técnica. Contar con un equipo que ya está inmerso en el desarrollo del aulario nos permite optimizar procesos y garantizar que los plazos se cumplan”. El futuro Hospital Veterinario Universitario será una infraestructura clave para la formación práctica del alumnado y para la prestación de servicios veterinarios en las comarcas centrales, con funcionamiento previsto 24 horas.

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El proyecto se integra dentro de una actuación global que incluye también el edificio departamental y el aulario, con una inversión global que superará los 70 millones de euros, y que tiene como objetivo que los estudios del Grado de Veterinaria puedan iniciarse en el curso 2027-2028.