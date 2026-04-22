Xàtiva alega incumplimientos y retrasos del Consell para rechazar el retorno de 400.000 € por el Centre Raimon

La guerra abierta entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Xàtiva por el Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) ha escalado un peldaño más después del balón de oxígeno concedido por la Diputación de Valencia para desbloquear el inicio de las obras, con la inyección de 1 millón de euros.

El consistorio setabense ha presentado este martes un escrito de alegaciones de seis hojas firmado por el alcalde, Roger Cerdà, con el que pretende revertir la decisión de la Conselleria de Presidencia de reclamar a la capital de la Costera la devolución de los 400.000 euros invertidos hasta la fecha en el proyecto de recuperación del antiguo convento de Santa Clara, en el marco del procedimiento iniciado por la administración autonómica para extinguir y resolver el convenio de financiación firmado en 2021 entre ambas partes para adecuar el equipamiento cultural con una aportación de 3 millones de euros.

En su resolución del pasado 31 de marzo, la dirección general de Administración Local esgrimió el "incumplimiento de las obligaciones" por parte del ayuntamiento para justificar la ruptura del acuerdo.

Ahora, la corporación municipal contraataca con una respuesta que pivota sobre tres argumentos. El primero pone el foco en las "complejas actuaciones" que han impedido cumplir los plazos inicialmente previstos para ejecutar el CRAC, pese a lo cual se han desplegado siete hitos dentro de los pasos previos y necesarios que preceden al inicio de las obras de rehabilitación de Santa Clara. Desde el consistorio remarcan que los posibles retrasos "no son imputables de manera exclusiva a esta administración, ya que la Conselleria de Cultura se demoró 15 meses para emitir el preceptivo informe sobre el proyecto básico", lo que apunta a un supuesto de "concurrencia de culpas" entre ambas administraciones. Una circunstancia que, a juicio del consistorio, "no puede comportar el reintegro de la parte de la subvención abonada", ahonda el documento municipal.

El alcalde, por otra parte, defiende el cumplimiento de la obligación contenida en el convenio relativa a la justificación de las actuaciones realizadas antes del 15 de noviembre de cada anualidad.

El segundo punto de las alegaciones atribuye a la Dirección General de Administración Local el "incumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión de Seguimiento del Convenio". En julio de 2025, la Generalitat planteó al consistorio una modificación del convenio pactado para reajustar las anualidades necesarias y sus importes con el objetivo de "asegurar la sostenibilidad de la actuación", requiriendo una serie de información a la corporación local. El Ayuntamiento de Xàtiva contestó desgranando el estado de ejecución del convenio y proponiendo un nuevo calendario de actuación.

En septiembre, la Dirección General convocó una reunión de la comisión en la que informó de la posibilidad de aprobar un único reajuste de las anualidades y se planteó ampliar el plazo de financiación hasta la anualidad de 2028. Pese al aparente acuerdo, en noviembre la Generalitat convocó una nueva reunión de la comisión en la que, "de manera sorprendente y unilateral" según el alcalde, se declaró la imposibilidad de reajustar las anualidades. "No hay duda del incumplimiento, por parte de la dirección general, tanto de las indicaciones realizadas en los diversos escritos remitidos a este ayuntamiento, como (cosa más grave) de los propios acuerdos adoptados en las sesiones de la Comisión de seguimiento", apunta Roger Cerdà en su escrito. Fuentes municipales aprecian una "mala fe" del Consell por este cambio de postura.

"Improcedencia" del reintegro de fondos

En tercer lugar, el ayuntamiento invoca la "improcedencia" del reintegro de fondos exigido por la Generalitat, que asciende a 400.000 euros más los intereses de demora. La corporación setabense defiende que dicho importe corresponde a "actuaciones totalmente ejecutadas, previas, necesarias e independientes" de las obras de rehabilitación de Santa Clara, contempladas en el convenio, como los trabajos de arqueología, el inventario y catalogación de la cerámica arquitectónica en el monasterio, la apertura de acceso al edificio BIC desde Selgas o el pago de honorarios por proyectos realizados.

El alcalde recuerda que, en la reunión de la comisión del 20 de noviembre, el director general asumió expresamente el compromiso de no solicitar el reintegro de las cantidades transferidas hasta la firma de un nuevo convenio, que se comprometió a presentar "lo antes posible", en todo caso en el ejercicio de 2026, para evitar problemas económicos.

El ayuntamiento pide que se mantenga la vigencia del convenio del CRAC, mediante la aprobación de una adenda con el reajuste de las anualidades. En caso de no atenderse esta solicitud, el consistorio exige no solo que no se reintegren los 400.000 euros reclamados por la Generalitat, sino que la administración autonómica abone 157.276 euros adicionales en concepto de gastos justificados en 2025 dentro de la vigencia del convenio. Igualmente, el escrito del alcalde pide la aprobación de un nuevo convenio para garantizar la rehabilitación del monasterio de Santa Clara por el importe pendiente del compromiso adquirido por la Generalitat: 2,5 millones de euros. Hasta que se firme dicho convenio, Cerdà solicita que quede en suspenso la exigencia de devolver el dinero invertido y que se excluya el pago de intereses.