Xàtiva y Vila-real se hermanan por el 150 aniversario del cronista que colgó a Felipe V boca abajo

Una delegación del Ayuntamiento de Vila-real, integrada por el concejal de Museos y Archivo, Santi Cortells; el concejal de Relaciones Institucionales, Diego Vila, así como el archivero municipal, Miguel Ramos, y la técnica de Museos, Carmela Falomir, ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con responsables del Ayuntamiento de Xàtiva, encabezada por el concejal de Cultura de la ciudad de la Costera, Alfred Boluda Perucho, con el objetivo de establecer una mayor cooperación institucional.

Durante la reunión, la delegación vila-realense ha destacado los profundos vínculos históricos y simbólicos entre Vila-real y Xàtiva, dos ciudades marcadas por la destrucción durante la Guerra de Sucesión y que comparten una memoria colectiva como villas quemadas. En este sentido, se ha puesto en valor la figura de Carles Sarthou como nexo de unión entre ambas poblaciones, tanto desde el punto de vista cultural como patrimonial. El propio Sarthou definía Vila-real y Xàtiva como sus “dos patrias valencianas”, una expresión que resume el sentido profundo de este hermanamiento.

Así, desde Vila-real se ha planteado fijar un calendario de trabajo que incluya una revisión técnica de los expedientes, el intercambio de documentación y el avance en la colaboración institucional en torno al 150 aniversario del nacimiento de Carles Sarthou, que Vila-real conmemorará en noviembre de 2026 con una programación específica. En este sentido, se ha solicitado al Ayuntamiento de Xàtiva la colaboración mediante la cesión de materiales, reproducciones digitales, asesoramiento técnico y participación en actividades divulgativas y expositivas.

Figura clave en la recuperación del patrimonio

“Sarthou es una figura clave en la recuperación de la historia y del patrimonio de nuestra ciudad, y fue también un gran dinamizador de la vida cultural”, ha destacado el concejal de Cultura de Xàtiva Alfred Boluda, que ha avanzado la preparación, junto con Vila-real, un conjunto de actos para el otoño que pondrán en valor todas las facetas vitales de este personaje ilustre”.

La delegación vila-realense ha destacado especialmente el valor del fondo documental y fotográfico que conserva Xàtiva, así como el papel de Sarthou como archivero, museólogo y defensor del patrimonio. La reunión ha abierto también otras vías de cooperación, como la posible coordinación entre bandas de música de ambas ciudades con motivo de la conmemoración; el estudio de un eje patrimonial compartido en torno a Sant Pasqual y el convento de Sant Onofre de Xàtiva, o el intercambio de documentación, bibliografía y materiales museísticos vinculados a su historia común.

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En su faceta como responsable del museo de Xàtiva, Sarthou reivindicó la decisión de colgar el cuadro de Felipe V en posición invertida a modo de protesta por la quema de la ciudad en el marco de la Guerra de Sucesión. El cronista de Xàtiva también fue un escritor prolífico, además de juez y fotógrafo, entre otras vertientes.