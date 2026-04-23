Más de 1.500 personas participan en las primeras reuniones sobre la nueva recogida de residuos en Ontinyent

Más de 1.500 personas han participado en las primeras sesiones del ciclo de reuniones informativas sobre el nuevo servicio de recogida de residuos de Ontinyent puestas en marcha desde el Ayuntamiento. Desde el consistorio exponen que "estos encuentros forman parte del proceso informativo previo a la implantación progresiva del nuevo sistema y se están desarrollando en diferentes barrios y espacios municipales con el objetivo de garantizar que toda la población dispongo de información clara y accesible".

Las mismas fuentes municipales apuntan que "las sesiones, que han tenido una buena acogida, incluyeron en primer lugar dos sesiones para los grandes productores, y posteriormente 5 charlas para bloques de 10 viviendas. En lo que llevamos de mes de abril, además, se han hecho otras 15 reuniones en espacios como el Palau de La Vila, la Casa del Delme, la Casa de Cultura de Sant Rafel, los centros cívicos del Llombo y Sant Josep o la Sala Gomis. Estas reuniones se han centrado especialmente en sectores concretos como las personas mayores de 65 años o el vecindario del diseminado, atendiendo a sus necesidades específicas y facilitando un formato más próximo", comentan desde el consistorio.

Desde el consistorio también se ha puesto en valor la buena acogida de las sesiones, “que están permitiendo a la ciudadanía plantear dudas y cuestiones de manera ordenada y recibir respuestas directas por parte del personal técnico. Estas reuniones están sirviendo para aclarar dudas, pero también para escuchar sugerencias y adaptar el proceso informativo a las necesidades reales de la población”, señalan.

"Hay que recordar que el funcionamiento general del nuevo sistema continuará basándose en el modelo de recogida puerta a puerta, adaptado a las nuevas exigencias y normativas. Tal como se explica en las sesiones, cada fracción de residuos tendrá que sacarse el día correspondiente según el calendario establecido, con el objetivo de mejorar los índices de reciclaje y avanzar hacia una gestión más sostenible", prosiguen las mismas fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento se ha avanzado que "este proceso informativo tendrá continuidad durante el mes de mayo con una nueva ronda de reuniones, de la cual se informará próximamente. Como novedad, esta nueva tanda incluirá sesiones específicas en diferentes idiomas (inglés, alemán, búlgaro, neerlandés, rumano y árabe) con el objetivo de facilitar el acceso a la información a los colectivos de personas otras nacionalidades residentes en la ciudad". “Queremos que toda la ciudadanía, sin excepción, entienda como funcionará el nuevo sistema y pueda resolver sus dudas. Por eso continuaremos ampliando y adaptando los canales informativos porque nadie se quede fuera de este proceso”, remarcan desde el consistorio.

El calendario de reuniones informativas continuará durante los próximos días hasta completar el mes de abril con nuevas convocatorias abiertas a diferentes colectivos y barrios:

Poble Nou

Lunes 27 de abril, 11:*00h– La Casa del Delme

La Vila

Jueves 30 de abril, 12:*00h– La Casa del Delme

Sant Rafel

Martes 28 de abril, 11:00h– Local UDP (personas usuarias de la *UDP)

Martes 28 de abril, 18:00h– CEA Sant Rafel (mayores de 65)

Jueves 30 de abril, 18:00h– CEA Sant Rafel (mayores de 65)

El Llombo

Miércoles 29 de abril, 17:00h– Centro Cívico (mayores de 65)

Sant Josep

Lunes 27 de abril, 12:30h– Casa del Delme (mayores de 65)

Martes 28 de abril, 16:00h– Centro Cívico (mayores de 65)

Miércoles 29 de abril, 11:30h– Casa del Delme (mayores de 65)

Jueves 30 de abril, 16:00h– Centro Cívico (mayores de 65)

Diseminado

Jueves 23 de abril: 10:00h y 12:00h– Sala Gomis

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Sábado 25 de abril: 10:00h y 12:00h– Sala Gomis