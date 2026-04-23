La Alta Inspección Sanitaria evalúa si el nuevo hospital de Ontinyent cumple las condiciones para su apertura

La apertura definitiva del nuevo hospital de Ontinyent es un hito histórico largamente esperado tanto por la ciudadanía como por los profesionales sanitarios. La demora del proceso ha desatado recientes protestas ciudadanas y, aunque todavía no hay una fecha oficial para el traslado de la actividad asistencial, la puesta en marcha del complejo podría estar muy cercana.

Este jueves, el centro ubicado en el sector Casa Balones ha recibido la visita de la Alta Inspección Sanitaria, encargada de supervisar las instalaciones para comprobar si reúnen todas las condiciones de seguridad y cumplen los estándares normativos para albergar a pacientes y trabajadores sanitarios.

Entre el personal ha circulado el viernes 8 de mayo como posible fecha para la apertura del hospital, si bien dependerá del resultado de la auditoría practicada hoy.

Una vez se produzca el traslado de servicios, la intención de la Conselleria de Sanidad es mantener abierto sin interrupción el viejo hospital de Ontinyent como centro de atención de enfermos crónicos de media y larga estancia, que requerirán una atención diaria y cobertura de guardia presencial.

Mientras tanto, el ambiente entre el personal facultativo del Departamento de Salud sigue estando muy caldeado. Este miércoles, más de 60 médicos de los hospitales de Xàtiva y Ontinyent suscribieron un contundente comunicado promovido por los facultativos de Medicina Interna para denunciar la situación de sobrecarga que sufren. A juicio de estos profesionales, resulta "inasumible" dar cobertura a los tres centros hospitalarios "con los recursos humanos actuales" y sin que se resienta la calidad asistencial. Advierten incluso de posibles "riesgos para la seguridad de los pacientes".

La dirección ha convocado este viernes a los jefes de sección a una reunión para abordar la situación. Desde el departamento aseguran que ya se ha planificado "cómo cubrir la atención continua y las guardias en los tres centros hospitalarios". Los profesionales esperan propuestas y respuestas a sus inquietudes.

Críticas de UGT

Este jueves, la Sección Sindical de UGT del Departamento de Salud Xátiva-Ontinyent ha respaldado el comunicado de los internistas. UGT comparte que "la ampliación de la asistencia hospitalaria sin un incremento proporcional de recursos de plantilla médica compromete el funcionamiento adecuado de la sanidad en nuestro departamento, y no solo del propio servicio de Medicina Interna (retraso en consultas, capacidad de respuesta, demora diagnóstica,…), también otros servicios se verían afectados por la medida".

"Teniendo en cuenta que este departamento acaba de ser declarado de difícil cobertura, que es una manera de asumir un déficit de recursos humanos, se intenta mantener abierto un tercer centro sin haber planificado ni estar cubiertas con antelación sus necesidades", aseguran desde UGT. Según indican fuentes del sindicato, "el concurso de méritos de difícil cobertura actualmente pendiente no va a suponer un incremento de las plazas estructurales de estas categorías, ya que van a pasar de ser vacantes a ser plazas en propiedad".

Un hospital con 80 camas y 27.000 m2

Las obras del nuevo hospital, con una superficie construida de 27.000 metros cuadrados, se iniciaron en 2019. El centro ampliará su capacidad asistencial respecto al actual al incorporar nuevos servicios. De esta manera, tendrá 5 quirófanos en lugar de 3 que tiene el actual, 2 paritorios en lugar de 1, así como 12 puestos de Urgencias más y 6 puestos más en el Hospital de Día.

Asimismo, va a disponer de 80 camas de hospitalización, de las cuales 48 estarán en habitaciones de uso individual y 16 habitaciones dobles, y en el área de Consultas Externas se incluyen 26 consultas de distintas especialidades.

Por otra parte, estará dotado de servicios como Hospital de Día médico-quirúrgico, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de Daño Cerebral y Salud Mental, además de Rehabilitación con su gimnasio, entre otros. Asimismo, respecto al equipamiento te tecnológico, la unidad de Radiodiagnóstico consta de dos salas de rayos X, una de telemando, un TAC, un ortopantomógrafo, dos salas de ecografía y una de mamografía. Además, incluirá gabinete de endoscopias, servicio de resonancia magnética y de anatomía patológica.

La construcción del nuevo Hospital de Ontinyent ha contado con una inversión de 50 millones de euros, 5 millones de euros para la dotación de personal, y dará cobertura más de 54.000 pacientes de la Vall d'Albaida.