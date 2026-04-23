El CAX Orientació se cuelga tres medallas en las pruebas autonómicas celebradas en Teruel

El CAX Orientació se alzó con tres medallas en las pruebas autonómicas celebradas el pasado fin de semana en Teruel. 20 corredores del club de Xàtiva se desplazaban hasta la localidad aragonesa para disputar el Trofeo de Orientación Ciudad de Teruel que coincidía con la 2ª y 3ª prueba de la Lliga Autonòmica de la Comunitat Valenciana (LACV). Estas pruebas también eran válidas para la Liga Aragonesa y reunieron además de 300 orientadores y estuvieron organizadas por el Club Ibón de Orientación.

Una atleta del CAX Orientació en una de las pruebas en Teruel. / CAX Orientació

En la prueba de Media Distancia del sábado por la tarde en Fuente Cerrada destacó la 3ª posición de Aitana Benito en la categoría F-12; y en categoría de promoción Open Amarillo, Marc Peiró conseguía llegar en la 1ª posición.

Atleta del CAX en la competición en Teruel. / CAX Orientació

Al día siguiente, el Pinar de Valdelobos acogía la carrera de Larga Distancia, con un terreno mojado de la lluvia y con unas temperaturas muy buenas para disfrutar del deporte de la orientación. El domingo se recogieron dos nuevas medallas. Arnau Benito en M-14 conseguía la 1ª posición y Aitana Benito, en F-12, conseguía repetir en la 3ª plaza. Otros resultados que hay que destacar de la jornada fueron la 4ª posición de Arnau Prats en M-12; el 5.º puesto de Vera Aragón en F-14 ; y la 11ª plaza de Edu Sanchis en la categoría M-45.

Atleta del CAX Orientació en la prueba en Teruel. / CAX Orientació

Con los resultados conseguidos, el CAX Orientació continúa en la parte alta de la clasificación autonómica. Las próximas carreras de la LACV serán en el mes de mayo por tierras castellonenses. Vilafranca acogerá el Campionat Autonòmic d’Orientació de Llarga Distància (CAOL) y una prueba Sprint el 16 y 17 de mayo organizadas por el club ADCON. Y para finales de mes, el 30 y 31 de mayo, el club València Orientació organizará el Campionat Autonòmic d’Orientació de Mitja Distància (CAOM) en Pina de Montalgrao y una prueba de Larga Distancia en Barracas. Y para el otoño, el CAX Orientació organizará de nuevo el CAOS en la comarca de La Costera.

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Un pequeño deportista del CAX Orientació en la competición en Teruel. / CAX Orientació

Prueba de la Liga Española en Portugal

El CAX Orientació empezará el mes de mayo con una prueba de la LEOP (Liga Española de Orientación a pie). Hasta tres corredores setabenses (Paco Benito, Pepe Prats y Edu Sanchis) se desplazarán hasta Portugal para participar en la 5ª prueba de la LEOP que transcurre por la localidad de Alcácer don Sal los días 2 y 3 de mayo. La prueba está organizada por el club KOALA y la Federación Portuguesa de Orientación y al ser Campeonato Ibérico puntúa tanto para el ranking portugués como por la LEOP. Hay que recordar que el equipo del CAX Orientació se sitúa en la 3ª plaza de la Primera División de la LEOP con 3.177 puntos y ocupa un lugar de ascenso directo a la División de Honor de la LEOP.