Cuatro podios para el Triatló Ontinyent en el Olímpic de Canet d'en Berenguer
Los deportistas del club consiguen dos oros, una plata y un bronce en la competición de la localidad del Camp de Morvedre
El Club Triatló Ontinyent consiguió cuatro podios en el Olímpic de Canet d'en Berenguer. Los deportistas del club ontinyentí se alzaron con dos oros, una plata y un bronce. La localidad valenciana de Canet d'en Berenguer (Camp de Morvedre) acogió el pasado sábado la séptima edición del Triatló Olímpic organizado por el TriCanet, el cual sirvió para disputarse el campeonato autonómico del 2026. La prueba consistió en un triatlón individual en distancia olímpica (1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10.000 metros de carrera a pie) con la norma de no drafting, de forma que las y los deportistas no podían aprovechar la aerodinámica de otros competidores durante el segmento ciclista.
En representación del Club Triatló Ontinyent participaron Ramon Pla, Ana Maria Candrea, Vicent Tolsá, Sergio Revert, Celia Bolinches y Miguel Pla. En cuanto a los resultados, Celia fue la ganadora de la categoría G45-49F, donde Ramon fue el segundo clasificado en masculino. Ana Maria también subió al más alto del podio con el oro en la categoría G20-24F y repitió sobre el entarimado con la tercera posición de la clasificación absoluta.
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