La feroz competencia de los 'hornos con degustación' llega a Xàtiva de la mano de una cadena china 'low cost'

El modelo de negocio de los llamados 'hornos con degustación' -es decir, con servicio de cafetería- ha experimentado en los últimos años un crecimiento meteórico en las grandes ciudades, auspiciado por potentes franquicias que libran una guerra descarnada por ofrecer los precios más bajos, en un contexto de declive del comercio tradicional y de agonía de las panaderías artesanales, por la falta de relevo generacional.

La cadena Vivari Bakery & Coffee, fundada en Barcelona por dos empresarios de origen chino, ya está presente prácticamente en cada esquina de la ciudad condal, donde opera con más de un centenar de establecimientos. Ahora, la marca llega a la 'milla de oro' de Xàtiva, con la inminente apertura de una de sus panaderías-cafeterías en el número 27 de la Albereda Jaume I.

El local en el que se están ultimando las obras de reforma llevaba bastante tiempo disponible y tiene unas dimensiones considerables, con más de 400 metros cuadrados de superficie, según la información de Catastro. El último negocio que albergó este espacio fue la tienda de ropa infantil Kiddys Class. El bajo está emplazado junto a un establecimiento de Orange y a poco metros de otra franquicia del mismo sector, el gigante Granier, competencia directa de Vivari. El de Xàtiva será el cuarto punto de venta de la cadena catalana en la Comunitat Valenciana, presente hasta ahora en Ciutat Vella (València), Torrent y Benifaió. Entre los objetivos de la marca figura el de crecer territorialmente a nivel nacional en grandes ciudades de más de 20.000 habitantes.

En Barcelona, donde este tipo de franquicias se han quintuplicado en la última década, el Gremi de Restauració ha promovido varias denuncias públicas: cuestionan que muchos 'hornos con degustación' ejercen lo que consideran una "competencia desleal" porque, dicen, operan en la práctica como bares o cafeterías que sirven bebidas y comida sin la licencia de restauración correspondiente. Las cadenas, por su parte, defienden que se ajustan al marco legal.

Desayuno por menos de 3 euros

En este tipo de negocios se vende pan, bollería y otros productos alimentarios, con una zona de mesas y sillas donde los clientes pueden consumir previo pago. Entre las ofertas de Vivari figuran desde tres baguettes por 2,35 euros hasta un bocadillo con bebida por 3,50 €, pasando por un café con una caña de chocolate por 2,10 euros o un "sano" menú de mediodía consistente en una ensalada con un bebida.

El Gremi de Restauració catalán también ha cuestionado las condiciones laborales y la remuneración del personal de las panaderías con degustación vinculadas a grandes franquicias, con salarios por debajo del convenio de hostelería. El perfil del trabajador en estos establecimientos es en muchas ocasiones el de mujeres migrantes de países suramericanos que llevan poco tiempo en el país.

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La apertura del Vivari intensificará más si cabe la actividad hostelera en un tramo de la Albereda que a diario concentra un gran flujo de clientela en las terrazas, con la heladería La Ibense, la jamonería Black Porck y Granier. Ya son pocos los locales que quedan vacíos en la principal travesía de Xàtiva, que vive un florecimiento económico tras la noticia del traslado de la oficina de Cajamar al gran bajo comercial del Edificio Botella, situado en la esquina con el Portal del Lleó. Al que le está costando más encontrar nuevo inquilino es al jugoso establecimiento disponible en la esquina con la calle Carlos Sarthou, que quedó huérfano en 2019 con el cierre de Mango.