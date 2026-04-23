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Nueve fallas de Xàtiva son reconocidas por la promoción y uso del valenciano en sus llibrets

La falla Molina Claret lidera la representación setabense con el 22º puesto y una subvención de 1.000 euros para su llibret fallero

Nueves fallas de Xàtiva son reconocidas por la promoción y uso del valenciano en sus llibrets

Nueves fallas de Xàtiva son reconocidas por la promoción y uso del valenciano en sus llibrets / Levante-EMV

José Luis G. Llagües

Xàtiva

Hoy, día de Sant Jordi, se han hecho pública la propuesta de premios por el uso y promoción del valenciano en los llibrets falleros que concede la Generalitat Valenciana. Y nueve comisiones de Xàtiva han sido incluidas en las distinciones de este año. Así, la falla Molina Claret (con una puntuación de 62,70) ocupa el puesto más alto de los representantes setabenses ne la lista. Abraza el 22º lugar de la clasificación, lo que la otorga una subvención de 1.000 euros.

Diez escalones después se encuentra la Falla Sant Jaume, en el puesto 30º con una puntuación de 60,75 puntos y una ayuda de 900 euros. El llibret de la agrupación Españoleto ha recibido una puntuación de 60,59 (33º puesto de la general) y recibirá una ayuda de 800 euros.

Abú Masaifa ha sido reconocida en el 43º peldaño del escalafón, con una puntuación de 59,73. Recibirá 700 euros. La Falla Selgas i Adjacents recibirá 500 euros, tras quedar en el 46º puesto con una puntuación de 59,02 puntos. Misma cantidad percibirán en República Argentina, con un llibret que recibió 58,97 puntos y ha quedado en el 47º lugar del listado. La falla Juan Ramón Jiménez ocupa el peldaño 55º con un puntaje de 58,14 puntos. También percibirán 500 euros. La falla Sant Feliu ha alcanzado el 76º lugar con 56,74 puntos y también accederá a una subvención de 500 euros. Por último, la comisión de Ferroviària ha quedado en el escaño 78º de la clasificación con 56,35 puntos. Recibirán 500 euros.

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Desde la Junta Local Fallera de Xàtiva (JLF) han destacado que "hoy 23 de abril día del libro anunciamos que 1 de cada 10 fallas premiadas provisionalmente por a la promoción y el uso del valenciano de la Generalitat Valenciana a nivel autonómico son setabenses. Enhorabuena a todas".

Nueves fallas de Xàtiva son reconocidas por la promoción y uso del valenciano en sus llibrets

Nueves fallas de Xàtiva son reconocidas por la promoción y uso del valenciano en sus llibrets / Levante-EMV

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