El Ràfol de Salem ya no es Ráfol de Salem: el topónimo del municipio en valenciano pasa a ser el único oficial
La Generalitat aprueba el cambio de denominación de la localidad de la Vall d'Albaida
La Generalitat Valenciana ha aprobado de manera definitiva el cambio de denominación del municipio de Ráfol de Salem, cuyo topónimo oficial pasa a ser "el Ràfol de Salem", en su forma exclusiva en valenciano.
Así lo recoge una resolución publicada este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), después de la aprobación inicial de la modificación por parte del pleno del ayuntamiento de esta localidad de la Vall d'Albaida de algo menos de 500 habitantes, en julio del año pasado.
El acuerdo se sometió a información pública antes de su ratificación. La Dirección General de Régimen Jurídico y Autonómico y Local, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se pronunció en septiembre para certificar que la nueva denominación propuesta no coincide con la de ningún otro municipio.
Aval de la AVL
El 7 de noviembre, además, el pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), respaldó la decisión al acordar que el topónimo más adecuado para la localidad es el de su forma exclusiva en valenciano: el Ràfol de Salem.
El cambio de denominación ha sido aprobado definitivamente tras cumplir los trámites preceptivos por parte de la administración autonómica y a propuesta del vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat, José Luis Díez.
Contra el acuerdo, las personas interesadas pueden interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses, o bien un recurso de reposición ante el Consell en el plazo de un mes.
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