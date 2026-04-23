Reúnen firmas contra la recogida puerta a puerta en la Canal de Navarrés a un mes de su puesta en marcha

Hace ya varios años que la Mancomunidad de la Canal de Navarrés aprobó implantar el sistema de recogida de la basura 'puerta a puerta' para cumplir los objetivos de reducción de residuos que acaban en vertederos exigidos por la Unión Europea, apoyándose en una serie de análisis e informes técnicos. La puesta en marcha del servicio lleva tiempo fraguándose (y dilatándose) y en los últimos meses se han organizado charlas en todos los municipios. Pero no ha sido hasta que ha comenzado el reparto masivo de cubos a las familias cuando ha surgido una campaña de recogida de firmas que pide la paralización del contrato adjudicado en octubre de 2025 por 16,26 millones de euros y una duración de 10 años. La iniciativa es muy similar a la impulsada en Ontinyent, donde se han recabado miles de firmas.

Desde Navarrés se está canalizando parte del rechazo a través de una plataforma que este miércoles por la tarde llevaba recopiladas cientos de rúbricas procedentes de los 7 municipios en una aplicación digital. También se recogen firmas físicas. "Una medida de este alcance no debe adoptarse sin información suficiente, sin debate público real y sin valorar de forma seria su impacto práctico en el pueblo", comienza el documento, que entre los motivos esgrimidos para oponerse al 'puerta a puerta' señala supuestos "problemas de higiene y salubridad" o una "menor comodidad para los vecinos" por tener que sacar cada fracción de residuo en horas y días concretos.

Esta corriente contraria al sistema ve un "especial perjuicio para personas mayores o con dificultades de movilidad" porque, alegan, "no todos los vecinos pueden gestionar con facilidad la separación, almacenamiento y depósito de residuos bajo un sistema rígido de días y horas". Por otra parte, apuntan a una "afectación a la intimidad y a la privacidad" porque, dicen, "depositar la basura en la puerta de cada vivienda expone hábitos domésticos y rutinas personales de los vecinos, algo que muchas personas consideran innecesario e invasivo".

Según la plataforma, "la acumulación visible de bolsas, cubos o recipientes en las calles puede perjudicar la limpieza visual y el aspecto general del pueblo". Tampoco consideran que se haya producido "una participación ciudadana real, previa y bien informada" y abogan por explorar "alternativas menos molestas"..

El escrito pide "que no implante el sistema de recogida de residuos puerta a puerta sin escuchar antes a los vecinos", así como que "se abra un proceso de información y participación real, con reuniones públicas y explicación clara del sistema, su coste, su funcionamiento y sus consecuencias" y que "se estudien alternativas más prácticas, limpias, cómodas y adecuadas". También solicitan que se hagan públicos los informes técnicos y económicos que justifiquen la necesidad de este sistema.

La opción más eficaz

Lo cierto es que estos documentos ya son accesibles. El Plan de Gestión de Residuos de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés, elaborado en 2021 por una consultoría especializada en gestión medioambiental, concluyó que el modelo de servicio puerta a puerta "es la opción más eficaz para la separación de residuos en origen". Actualmente, la recogida selectiva en la comarca apenas alcanza el 14%, muy lejos del porcentaje exigido por la ley. Con el nuevo sistema se prevé llegar al 70%.

La reducción de los residuos no reciclables generados, además, debería redundar en una rebaja en la factura que pagan los vecinos. Así se ha constatado recientemente en la experiencia similar implantada en varios municipios de la comarca de la Ribera, donde el sistema 'puerta a puerta' ha permitido multiplicar hasta por cuatro la recogida de residuos orgánicos por la mejora de la separación en origen, mientras que la cantidad de residuos impropios —aquellos que acaban en el contenedor equivocado— ha caído en picado y la tasa que pagan las familias por el tratamiento ha disminuido de forma significativa. De hecho, diez de los doce pueblos con la tasa de basura más barata del Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna realizan la recogida puerta a puerta.

Los partidarios del sistema defienden que, una vez se consolida su implantación, es más limpio y cómodo que los contenedores. El modelo facilita una mayor trazabilidad de los residuos, de cara a identificar malas prácticas y a fomentar la corresponsabilidad ciudadana en la protección del entorno. El objetivo debería ser avanzar hacia una fiscalidad más justa, que verdaderamente incentive a quien hace los deberes y contamina menos, rebajándole el recibo.

El PSOE de Anna pide "calma y responsabilidad"

El PSOE de Anna ha hecho un llamamiento a la calma y a la responsabilidad y ha cuestionado la “campaña de desinformación en redes sociales”. Los socialistas recuerdan que el sistema está “avalado por informes técnicos y económicos y con el consenso de la Mancomunidad”, a tiempo que recalcan que “se ha informado a la ciudadanía mediante reuniones en todas las poblaciones”. Señalan que “a un mes de la puesta en marcha” del nuevo sistema “es momento de responsabilidad, no de esconderse ni ponerse de lado”. Igualmente, recalcan que la subida del recibo “era inevitable”, puesto que “no cumplir con los objetivos de reciclaje de la Unión Europea conlleva sanciones que también pagan los vecinos y vecinas”. “El esfuerzo que hoy se nos pide es para evitar costes mayores en el futuro”. “Dejemos que el sistema empiece a funcionar y evaluémoslo con datos reales, no con perjuicios ni desinformación”, apostillan desde el PSOE.