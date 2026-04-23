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Sergi Pitarch presenta en Ontinyent su libro sobre la dana

El autor de "29-O. Les hores del caos" reconstruye la tragedia acompañado de dos afectadas y pone el foco en las decisiones que marcaron el trágico desenlace

Sergi Pitarch, autor del libro, interviene en la presentación junto a dos de las víctimas de la dana.

Sergi Pitarch, autor del libro, interviene en la presentación junto a dos de las víctimas de la dana. / Ajuntament Ontinyent

Lluis Cebriá

Ontinyent

Ontinyent acogía este pasado miércoles la presentación del libro “29-O. Les hores del caos. La dana: Crònica d'una tragèdia”, del periodista Sergi Pitarch, en un acto celebrado al Museo Textil de la Comunitat Valenciana que contó con una notable asistencia de público, entre el cual estuvieron el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix. El acto estuvo presentado por Ricard Gallego y contó con las intervenciones del autor, así como de Rosa Álvarez, presidenta de la asociación de víctimas mortales de la dana, y de Dolores Ruiz, quien perdió a sus dos hijos y su marido en la tragedia.

Durante su intervención, Sergi Pitarch explicó que el libro nace con la voluntad de “levantar acta de lo que pasó aquel día” a partir de una investigación rigurosa basada en hechos verificables y testigos directos. “Vivimos en una sociedad sobreinformada, con muchas versiones y ruido, y la idea era poner encima de la mesa qué pasó, por qué pasó y quien hizo lo que tenía que hacer y quien no”, señalaba. El autor puso especial énfasis en la importancia de la anticipación en la gestión de emergencias, asegurando que “la única posibilidad de salvar vidas era haber avisado a la población con tiempo”. En este sentido, destacaba que “109 de las 230 personas que murieron eran mayores de 70 años o personas con movilidad reducida, que solo con un aviso a tiempo podrían haberse puesto a resguardo”.

Pitarch también remarcó que el libro reconstruye de manera cronológica las primeras 24 horas del temporal, desde la activación del aviso rojo a primera hora de la mañana hasta la constatación de la magnitud de la catástrofe. “Es un relato dividido por horas que combina tres planes: el de las víctimas, el de la información disponible en cada momento y el de la toma de decisiones por parte de las administraciones competentes”, explicaba.

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Uno de los momentos más emotivos del acto fue la intervención de las víctimas presentes, que insistieron en la necesidad de mantener viva la memoria de lo que ocurrió y continuar reclamando responsabilidades. En esta línea, Pitarch subrayaba que el libro también quiere contribuir a “dar verdad” a las personas afectadas y a la sociedad en general. La obra, publicada en valenciano por Bromera y en castellano por Península, combina fuentes documentales con testigos de personas afectadas, equipos de rescate, técnicos de emergencias, meteorólogos y responsables políticos. Tal como destacaba el autor, “no es un libro de opinión, sino de hechos”, construido a partir de la investigación, el trabajo de campo y numerosas entrevistas.

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