Simap advierte de "riesgos reales para profesionales y pacientes" si la plantilla actual del área Xàtiva-Ontinyent asume tres hospitales

El Sindicato de Profesionales de la Sanidad Pública (Simap) ha denunciado públicamente "la situación generada en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent ante la inminente apertura del nuevo Hospital de Ontinyent y la transformación del actual centro en un hospital de atención a pacientes crónicos, sin que se haya producido un incremento proporcional de la plantilla médica".

Según Simap, esta reorganización implica que los facultativos, especialmente del Servicio de Medicina Interna, deban asumir la cobertura simultánea de varios dispositivos hospitalarios en un contexto "ya marcado por la sobrecarga asistencial", lo que supone "un grave riesgo tanto para la salud de los profesionales como para la seguridad de los pacientes".

Desde el sindicato sanitario cuestionan las declaraciones de la Gerencia, que niega el déficit de profesionales: "No se puede afirmar que hay personal suficiente ni que la asistencia está garantizada cuando no se ha realizado ninguna evaluación de la salud laboral ni de los riesgos psicosociales, ni existe un informe técnico sobre la organización del trabajo y las nuevas cargas asistenciales que se pretenden asumir", afirman en un comunicado.

Simap ha recordado que la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga a evaluar previamente los riesgos derivados de cualquier cambio organizativo, especialmente aquellos relacionados con la carga de trabajo, el estrés y la fatiga. Asimismo, denuncia la falta de información y consulta al Comité de Seguridad y Salud, en contra de lo dispuesto en los artículos 33 y 36 de dicha ley.

Simap también ha puesto de manifiesto el "incumplimiento de la normativa sobre tiempo de trabajo", señalando que numerosos facultativos "vienen realizando jornadas superiores a las 48 horas semanales sin su consentimiento expreso", lo que contraviene la Directiva europea 2003/88/CE y su transposición al ordenamiento jurídico español a través del Estatuto Marco del personal estatutario.

Respecto a los refuerzos anunciados por la Administración, vinculados a plazas de difícil cobertura, el sindicato advierte de que “no son una solución real a corto plazo”. "La apertura de los nuevos dispositivos está prevista en las próximas semanas, mientras que la incorporación efectiva de nuevos profesionales es incierta y, en todo caso, diferida en el tiempo. No se puede justificar una ampliación asistencial con recursos que aún no existen", mantienen.

No descartan medidas legales

Asimismo, Simap recalca que el número total de facultativos "no es el único indicador relevante: lo importante no es cuántos profesionales hay en plantilla sobre el papel, sino si son suficientes para asumir la actividad real y prevista en condiciones seguras, algo que en este momento no está acreditado por ningún análisis técnico".

"El sistema no puede sostenerse sobre el sobreesfuerzo permanente de los profesionales. Esta situación no solo es injusta desde el punto de vista laboral, sino que compromete directamente la calidad asistencial y la seguridad del paciente", continúa el comunicado.

Ante esta situación, el sindicato ha iniciado diversas actuaciones, entre ellas la presentación de escritos formales ante la Gerencia del Departamento exigiendo información, planificación y adecuación a la legalidad, y la solicitud de intervención urgente del Comité de Seguridad y Salud para evaluar los riesgos laborales derivados de esta reorganización.

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Simap, igualmente, no descarta "la adopción de nuevas medidas legales" si la Administración "no corrige de forma inmediata la situación". Desde la organización concluyen indicando que la ampliación de la actividad sanitaria "debe ir necesariamente acompañada de una planificación realista de recursos humanos, recordando que la calidad asistencial y la seguridad del paciente no pueden garantizarse sin unas condiciones laborales dignas y seguras para los profesionales".