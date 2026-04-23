Las temperaturas bajan 14 grados en Xàtiva en 24 horas: de la máxima de España a pasear con chaqueta

Algunas voces lo venían avisando desde hace días. La previsión para hoy, 23 de abril, hablaba de la aparición de cielos nubosos y de una bajada de temperaturas drástica. Y se han cumplido. Así, en Xàtiva se ha pasado de superar una marca de 32 grados durante la jornada de ayer -una de las cotas más altas alcanzadas en todo el territorio nacional- a registrar 18 grados. Un desplome térmico de 14 grados que ha hecho que muchos residentes y visitantes hayan decidido recuperar la chaqueta que habían olvidado durante las últimas jornadas.

La situación es generalizada en las Comarcas Centrales. De momento, los cielos se mantienen nubosos aunque no hay noticias sobre la aparición de lluvia.

Desde la delegación autonómica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirman que la tónica será similar durante las próximas jornadas. El tiempo, eso sí, podría empezar a mejorar durante el fin de semana y el sol volvería a ser predominante a partir del sábado.

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Así, desde la Aemet exponen que "el tiempo ha cambiado y el cielo está cubierto de nubes bajas en gran parte de Castellón, Valencia y también en el extremo norte de Alicante. Despejado en el resto de esta provincia". "Continuamos en zona de estabilidad bajo la influencia de las altas presiones, pero el fortalecimiento del anticiclón entre Escandinavia y las islas británicas favorece que por su flanco sur el viento haya girado a componente este, más húmedo y fresco", prosiguen las mismas fuentes. Y apostillan que "la abundante nubosidad y el viento de levante darán lugar a un descenso casi generalizado de las temperaturas máximas, que se notará menos en el litoral de Alicante. Este descenso será notable en el interior de Valencia, donde ayer fueron más altas".