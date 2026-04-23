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Xàtiva concede una subvención nominativa de 14.378 euros a la protectora de animales SPAX

La colaboración con la asociación se consolida con un incremento de las aportaciones municipales, especialmente durante la actual legislatura

Un perro de la protectora de animales.

Un perro de la protectora de animales. / Ajuntament Xàtiva

Lluis Cebriá

Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado una subvención nominativa de 14.378 euros destinada a la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva (SPAX), con el objetivo de apoyar su labor en la protección, acogida y cuidado de los animales abandonados del municipio.

Esta ayuda económica se enmarca dentro de la apuesta municipal por el bienestar animal y consolida una línea de colaboración estable con la SPAX, entidad que desarrolla una labor imprescindible tanto en la gestión del refugio como en la sensibilización ciudadana, remarcan desde el consistorio setabense. En los últimos años, el ayuntamiento ha incrementado progresivamente las aportaciones destinadas a este fin, con un aumento de 1.378 euros respecto al inicio de la legislatura. A esta colaboración también hay que añadir el presupuesto anual destinado a la organización conjunta con la SPAX de la bendición de los animales, que asciende a 2.000 euros.

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La concejala de Bienestar Animal, Susanna Gomar, ha destacado que “la labor que realiza la SPAX es absolutamente esencial para Xàtiva. No solo atienden a los animales abandonados, sino que también desarrollan una importante función educativa y de concienciación sobre la tenencia responsable”. Asimismo, ha querido reconocer “el esfuerzo constante de las personas voluntarias que sostienen el día a día de la protectora con un compromiso ejemplar. Desde el ayuntamiento continuaremos reforzando esta colaboración porque entendemos el bienestar animal como una política pública prioritaria”.

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